Erdoğan’ın övdüğü hastaneler Sayıştay raporunda! Randevular yetersiz, testler gecikiyor

Sağlık Bakanlığı'na ait Sayıştay raporunda son zamanlarda çok tartışılan randevu ve tetkik sonucu bekleme çilesine dair de bulgular yer aldı. Gecikmelerin yaşandığı şehir hastaneleri tek tek açıklandı.

Fırat FISTIK

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Sağlık Bakanlığı'na ait Sayıştay raporunda, Türkiye'nin farklı yerlerinde özellikle görüntüleme ve laboratuvar işlemlerinde aksaklık ve gecikmeler yaşandığı ortaya kondu.

Raporda, “Yerinde yapılan incelemelerde görüntüleme hizmetleri kapsamında, yoğunlukla nükleer tıpla ilgili olması gereken randevu verme sürelerinin aşılması örneklerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir” denildi.

NORMAL ŞARTLARDA CEZA UYGULANMALI

Raporda yapılması gerekenler ise şu şekilde belirtildi:

“Görüntüleme hizmetlerinde randevu süresinin aşımları ya da laboratuvar hizmetlerinde tetkik sonuç gecikmelerinin minimize edilebilmesini ve hizmetlerdeki aksaklıklara dair kök nedenlerin araştırılmasını, şirketlerin sorumluluğuna gidilebilecek hallerde hata puanı ve ceza kesintisi gibi yaptırım mekanizmalarının devreye sokulabilmesini teminen Bakanlık tarafından önleyici mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.”

Görüntüleme hizmetlerinde rutin radyodiagnostik tetkiklerin şirketin sorumluluğuna dahil alanlarda 3 (üç) gün, radyoterapi için 15 (onbeş) gün içerisinde, acil hastaların tetkiklerini derhal yapacak cihaz parkuru ve personel planlaması yapmakla yükümlü kılındığı belirtilirken hastanelere göre gecikmeler şöyle sıralandı:

YÜZDE 61’İ GEÇEN GECİKME ORANI

Mersin Şehir Hastanesinde test grubu bazında rutin istemli tetkiklerde ortalama %8,28, acil istemli tetkiklerde ise ortalama %61,56'ya varacak seviyede gecikmeler yaşanıyor.

Konya Karatay Şehir Hastanesinde aylık bazda bakıldığında, 2021 yılı Ekim ayında yapılan toplam 1.045.394 adet testten 140.336'sında gecikme var ve bu %13,42 oranına tekabül ediyor.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde mevcut test rehberlerine göre belirlenen sonuç verme sürelerinde bazı test gruplarında %37'lik bir orana tekabül edecek düzeyde gecikmenin meydana geliyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde tetkik bazında hedef süre ve ortalama süre bakımından analiz yapıldığında, örneğin “Siklosporin” tetkikinde denetim yılının genelinde gecikmelerin meydana geldiği ve bu tetkikte hedef süre ortalama 210 dakika iken Aralık ayında ortalama sonuç süresi 1.449,91 dakika olarak gerçekleşti.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yine test grubu bazında bakıldığında diğer test gruplarının aksine HbA1c'de yılın genelinde gecikmelerin meydana geldiği ve bu gecikme oranının Şubat ayında %26 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bununla ilgili bakanlığın önleyici mekanizmaları devreye sokması gerektiği de vurgulandı.

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