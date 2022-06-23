Erken ölüm riskine karşı uzmanlardan altın tavsiyeler

Brezilya'da gerçekleşen bir araştırma, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramayanların, egzersizi tamamlayanlara göre ölme olasılığının yüzde 84 daha fazla olduğunu buldu. Peki siz sağlığınızın iyi olduğundan emin misiniz? Uzmanlar, dikkat etmeniz gereken işaretleri sıraladılar.

Sozcu.com.tr

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Yaşları 50 ile 75 arasında değişen 2.000 kişiyi izleyen Brezilyalı uzmanlar, flamingo testini (tek ayak üzerinde 10 saniye durma) tamamlayamayan gönüllülerin, testi kolaylıkla geçenlere kıyasla erken ölme olasılığının yüksek olduğunu buldu.

Daily Mail ise sağlığınızın iyi olup olmadığını ölçebileceğiniz bazı işaretleri sıraladı…

FLAMİNGO TESTİ

Rio de Janeiro’daki Clinimex Egzersiz Tıbbı Kliniği’nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve her bir katılımcının ortalama yedi yıl boyunca izlendiği çalışma süresince, baş araştırmacı Dr. Claudio Gil Araujo, günlük yaşam için iyi bir denge seviyesinin gerekli olduğunu ve denge kaybının “sağlığa zararlı” olduğunu söyledi.







YÜRÜME HIZI

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, ortalama olarak beş yıl boyunca takip edilen 65 yaş üstü 3.200 kişinin yürüme hızını ölçtüler.

Analizler, yürüyüş yapanların en yavaş üçte birinin, en hızlı gruba kıyasla, çalışmanın sonunda ölme olasılığının yüzde 44 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, hızlı yürüyenlerin daha zinde olabileceğini ve kardiyovasküler sağlıklarının daha iyi olabileceğini söyledi.







OTURMA VE KALKMA

Araştırmacılar, oturup kalkmak için mücadele eden kişilerin genç ölme olasılığının beş kat daha fazla olduğunu buldu.

Brezilya’daki Gama Filho Üniversitesi’nden bilim insanları, oturma-kalkma testini yapmaları istenen 51-80 yaşları arasındaki 2.002 kişiyi inceledi.

Sonuçlar, testi tamamlamak için en çok mücadele edenlerin ölme olasılığının, başarıya kolayca ulaşanlara kıyasla 5,4 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar bulgularının, yaşla birlikte hareket kabiliyetini, esnekliği ve kasını kaybedenleri belirlediğini ve bunun sağlık durumunun kötü olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

MERDİVEN ÇIKMAK

Dört kat merdiveni sorunsuz bir şekilde çıkabilmek, erken bir ölümden kaçınacağınızı da gösterebilir.

İspanya’daki araştırmacılar, 12.000’den fazla insanı koşu bandında çalıştırdı ve yorulana kadar yavaş yavaş tempoyu artırmalarını sağladı. Kalpleri de aynı anda izlendi.

2018 yılında European Heart Journal’da yayınlanan çalışma, gönüllülerin sağlığını beş yıl boyunca takip etti. Sağlık durumu kötü olduğu düşünülen katılımcılarda, kalp hastalıklarının yanı sıra tüm nedenlerden ölüm oranları, daha zinde akranlarına kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksekti.







KAVRAMA GÜCÜ

İskoçya’daki uzmanlar, Britanyalıların sağlık kayıtlarını içeren devasa bir veri tabanı olan UK Biobank’tan alınan verileri kullanarak, yaşları 40 ile 69 arasında değişen 500.000 gönüllünün kavrama gücünü inceledi.

2018’de British Medical Journal’da yayınlanan bulgular, katılımcıların kavrama gücündeki her 5 kg’lık düşüş için herhangi bir nedenle ölüm, kardiyovasküler hastalık ve kanser risklerinin beşte bir oranında arttığını gösteriyor.

Araştırmacılar, kavrama gücünün iskelet kası sağlığının bir göstergesi olarak hareket ettiğini söyledi.

ŞINAV

Uluslararası bir ekip, fiziksel uygunluk ile kardiyovasküler hastalık riski arasında bir bağlantı olup olmadığını incelemek için yola çıktı.

2000 ile 2010 yılları arasında yerel bir tıp kliniğinde düzenli olarak yapabildikleri kadar çok şınav çekmeleri istenen 1.100 itfaiyeciyi işe aldılar.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bulgulara göre, izlendikleri 10 yıl boyunca 37 kişiye kalp hastalığı teşhisi kondu.

Ancak 40’tan fazla şınav çekebilenlerin, 10’dan az şınav çekenlere kıyasla, bir şınav çekme olasılığı yüzde 96 daha azdı.