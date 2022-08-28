Fazla kalori ömrü kısaltır

Günlük beslenmede yoğun kalori alımından kaçınılması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, “Bu durum vücutta yağ olarak depolanır ve zamanla obeziteye yol açar. Obezite bir hastalık halidir, vücudun yapısını ve işleyişini bozup, organların hızlı yaşlanmasına neden olur’ dedi…

Nazan DOĞANER HALICI

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birçok hastalığa zemin hazırlayan ve tüm dünyada salgın olarak nitelendirilen obezitenin en önemli nedeni aşırı kalori, doymuş yağ ve rafine karbonhidratlardan zengin; besin içeriği ve posa oranı düşük yiyeceklerdir… Günlük yaşamda sık tüketilen hazır kek, kurabiye, patates kızartması, hamburger gibi yiyecekler ve asitli, meyve suyu gibi içeceklerle vücuda boş ve gereksiz kalori yüklendiğine, bunun da obeziteye yol açtığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, ‘Obezite vücutta fazla yağ dokusu birikimidir. Tip 2 diyabete, kalp-damar hastalıklarına, kanser ve cinsel yetersizliğe yol açarak, ömrü kısaltır'' dedi ve şu tavsiyelerde bulundu…

Hayvansal gıdaları azaltın

Obezitenin nedeni sadece öğünden sonra ortaya çıkan insülin yükselmesi değildir. Aşırı kalorilerin yavaş yavaş emilimi de obeziteye yol açar. Sonuçta bütün fazla kaloriler yağ olarak depolanır. Hayvansal proteinlerin genel olarak insülin seviyesini artırıcı etkileri vardır. Aynı öğünde karbonhidrat ve proteinlerin birlikte tüketilmesi insülin cevabını artırabilir. Hayvansal proteinlerden kaçınmak; bitkisel protein almak; karbonhidratlarla birlikte protein tüketmemek insülin cevabını azaltır. Hayvansal gıdalar her gün ve her öğün kullanımı gereken besinler değildir. Yüksek insülin, yüksek risk demektir.

Zeytinyağını da ölçülü tüketin

Batı toplumlarında her gün fazladan 60 gram kadar yağ tüketilir. Bu kalorisi oldukça yüksek, besin içeriği zayıf, lifsiz ve mineralsiz bir beslenme tarzıdır ve obeziteye yol açar. Her türlü işlenmiş yağ, zeytinyağı da dahil olmak üzere kalori açısından zengin, gerçek besin açısından fakirdir. Zeytinyağı sanıldığının aksine ancak doymuş yağ ve trans yağların yerine geçerse sağlık açısından faydalı olabilir. Sağlıklı olmak için ekstra zeytinyağı tüketmek gereksiz ve zararlıdır. Bir yemek kaşığı işlenmiş zeytinyağında 120 kalori, 14 gram yağ, 1.8 gram doymuş yağ vardır. Protein, vitamin ve mineral ise oldukça azdır. Özetle bol zeytinyağı ilave kalori aldırır.

Lifli besinleri unutmayın

Obezitenin önlenmesinde liften zengin bir beslenme tarzının önemi büyüktür. İştahı azaltır, mideyi doldurur, beyne tokluk sinyalleri göndererek kilo almayı önler. Besin değeri düşük, liften fakir bir beslenme tarzı ise iştah merkezini baskılayamaz ve obezite gelişir. Hiçbir besin değeri olmayan fruktozdan zengin mısır şurubundan yapılmış asitli ve tatlı içecekler obezitenin en önemli nedenidir. Bu tür içeceklerde bulunan fazla kalori, rafine karbonhidrat ve kafein insülin direnci ve obeziteye neden olur. Obezler, obez olmayanlardan çok daha az lif tüketir. Sebze-meyveler, tam tahıllar, kuru baklagil ve kuruyemişler lif içeriği yüksek yiyeceklerdir. Tam tahıllar, rafine tahıllardan çok daha fazla lif ve besin içerir. Et, süt ve yağlar kalorisi yoğun, lifi az yiyeceklerdir.

Besin tercihlerinizi değiştirin

Obezite bir beyaz gıda hastalığıdır (şeker, un, tuz, süt ürünleri). Seçilen bu tür yiyecekler, hareketsizlik ve genetik yapı obeziteyi belirler. Fazla yağlı ve karbonhidratlı beslenenlerde insülin etkilerine karşı direnç ortaya çıkar. Tahıllardaki nişasta; sebze ve meyvelerdeki fruktoz ve glikoz; süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz çok fazla tüketilirse insülin fazla salgılanır. Bu yüzden kanda uzun süre kalır, kan şekeri düşer, tekrar yeme ihtiyacı ortaya çıkar. Obezite ne kadar ve ne yenildiği ile ilgili bir sağlık sorunudur. Fazla kilolu kişiler, diyet yaparken yedikleri gıdaların türünü değil, ne yerlerse onların miktarını azaltırlar. Oysa kalori azaltmakla birlikte obeziteye yol açan özellikle hazır gıdaların da tamamen terk edilmesi gerekir. Besin yönünden zengin, kalorisi az, lifi bol bir diyet rejimi ömrü uzatır.