Flamingo testi erken ölüm riskinizi belirleyebilir

Bilim insanları, tek ayak üzerinde denge sağlayamayan orta yaşlı insanların erken ölme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’da 50 ila 75 yaşları arasındaki yaklaşık 2.000 kişiyi değerlendiren araştırmacılar, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramayanların, egzersizi tamamlayanlara göre önümüzdeki on yıl içinde ölme olasılığının yüzde 84 daha fazla olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Rio de Janeiro’daki Clinimex Egzersiz Tıbbı Kliniği’nden bir ekip, “flamingo testinin” yaşlı yetişkinlerin ölüm riskleri hakkında “yararlı bilgiler” sağlamak için rutin sağlık kontrollerinde kullanılabileceğini söyledi.



1994 yılında başlayan araştırma, Brezilya’da herhangi bir destek olmadan 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmak da dahil olmak üzere çeşitli fitness testlerinden geçen 1.702 kişiyi inceledi.

ORTALAMA 7 YIL BOYUNCA VERİ TOPLANDI

Tüm katılımcıların bunu aynı şekilde yapmasını sağlamak için, bir ayağının önünü diğer alt bacağın arkasına koymaları, kollarını yanlarında ve bakışlarını dümdüz ileriye sabit tutmaları istendi.

Araştırmacılar ayrıca kiloları, bel ölçüleri ve kan basıncı hakkında veri topladılar. Gönüllüler ortalama yedi yıl boyunca izlendi.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan sonuçlar, katılımcıların beşte birinin tek ayak üzerinde duramadığını gösteriyor.

Bu oran yaşla birlikte arttı, 51-55 yaşındakilerin sadece yüzde beşi, 71-75 yaşındakilerin yüzde 54’üne kıyasla bu görevi başaramadı.

Bununla birlikte, yaş, cinsiyet ve altta yatan sağlık koşulları hesaba katıldığında, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramayanların önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir nedenle ölme olasılığı yüzde 84 daha fazlaydı.

TESTİ GEÇEMEYENLERİN SAĞLIK DURUMU KÖTÜYDÜ

Testi geçemeyenler de daha kötü sağlık durumuna sahip olma eğilimindeydi. Daha yüksek bir oranda obez, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve sağlıksız kan yağ profilleri vardı. Tip 2 diyabet de bu grupta üç kat daha yaygındı.

Araştırmacılar, tüm katılımcıların beyaz Brezilyalılar olduğunu ve bu nedenle bulguların diğer etnik kökenler ve uluslar için geçerli olmayabileceğini kaydetti.

Gönüllülerin yakın zamanda düşme öyküsü, fiziksel aktivite düzeyleri, diyetleri, sigara içmeleri ve ilaç kullanımları gibi dengeyi etkileyebilecek faktörler hakkında bilgi mevcut değildi.

Ancak araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin “hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve objektif geri bildirim sağladığını” kaydetti.

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