Görme engelli hastalar için domuz kolajeniyle yapılan kornea umut oldu

Görme engelli hastalar, domuz derisi proteininden hazırlanmış biyomühendislik ürünü bir kornea aldıktan sonra görme yeteneklerinin bir kısmını veya tamamını yeniden kazandılar.

Sozcu.com.tr

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İran ve Hindistan’da yaşayan 20 hastaya, gözün koruyucu dış tabakasının giderek inceldiği ve dışa doğru şiştiği keratokonus teşhisi kondu.

100 bin kişiden 50 ila 200’ünü etkileyen sorun, domuz kolajeniyle geliştirilen implant sayesinde düzeltildi. İmplant yerleştirildikten iki yıl sonra, hastaların 14’ü görüşlerinin bir kısmını veya tamamını yeniden kazandı. Üç kişi ise iyileştikten sonra mükemmel görüşe sahip oldu.

Şimdiye kadar, hastaların hiçbirinin vücudu implantı reddetmedi, iltihaplanma veya yara izi sorunu yaşamadı.

İsveç’teki Linköping Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen implant, bir kolajen solüsyonunda çözülmüş domuz dokusundan yapıldı. Bu madde, insan korneasına benzeyen bir hidrojele dönüştürüldü. Ardından sentetik kornea, hastaların kornealarına yapılan bir kesi ile gözlerine yerleştirildi. Ekleme korneaları kalınlaştırdı ve şeklini geri kazandırdı.

VAR OLAN TEDAVİDEN DAHA KOLAY

Araştırma ekibi, hastaların iyileşmesini gözlemledikten iki yıl sonra, Nature Biotechnology dergisinde bulguları detaylandırdı.

Sadece yarım saat süren prosedür, genellikle birkaç saat süren geleneksel kornea nakillerinden daha hızlı olsa da riskler de taşıyordu. Yabancı bir molekül olan kolajenin bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarma ihtimali olduğu için ekip, hastaları sekiz hafta boyunca immünosupresif göz damlaları kullanmaya zorladı.

Dr Marian Macsai, korneaları ihtiyaç duyabilecek hastalar için daha kolay erişilebilir hale getirebileceği için yeniliği devrimci olarak niteliyor.

Kornea körlüğü dünya çapında 12 milyon insanı etkilerken, hastaların iyileşebilmelerinin tek yolu ise ölen bir donörü beklemek. Oysa domuz derisi kolajeni, gıda endüstrisinin sıklıkla atılan bir yan ürünü ve bu da onu son derece erişilebilir kılıyor.

Ekip, ilerlemeye devam ederken, çalışmayı 100’den fazla hastayı kapsayacak şekilde genişletmeyi ve ayrıca yetkililerden implant için düzenleyici onay almayı umuyor.

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