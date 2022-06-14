Grev kararı alan sağlık çalışanlarından halka çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tüm hekimlerin ve Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin katılımıyla yarın (15 Haziran) gerçekleştirilecek bir günlük grev öncesi topluma “Yarın, acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bize destek olmanızı istiyoruz” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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TTB, TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 11 meslek örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilecek bir günlük grev öncesi topluma bir çağrı yaptı.

Çağrıda, “Yarın, acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bize destek olmanızı istiyoruz. Taleplerimizin gerçekleşmesi, sağlıksızlık değil sağlık üreten bir sağlık sistemini birlikte inşa edebilmek için el ele olalım. Her Grev etkinliğinde olduğu gibi her yaştan acil hastaların, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının, acil gebelerin muayene ve tedavi işlemleri devam edecek; Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile sağlık kurumlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecektir” denildi.

“SABRIMIZ TÜKENDİ“

Yıllar boyunca sorunların artarak çığa dönüştüğü mevcut sağlık sisteminin içinde, sağlık hizmeti üretmeye çalışanlar olarak sabırlarının tükendiği vurgulanan TTB açıklamasında, şu ifadeler yer aldı;

*Toplumun sağlığı yerine şirket kârını önceleyen sağlık politikalarının ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı, bizleri her gün yeniden boğarken, sizlerin de nitelikli sağlık hizmetinden mahrum kalmanıza neden olarak sağlıkta yıkımı getirdi.

*Bu sıkışmışlıkta biraz nefes alabilmek, insanca yaşayabileceğimiz koşulları oluşturmak için sağlıkta şiddetin sona ermesi, sağlığımız için uygun çalışma koşulları ve bizi yoksulluğa mahkûm etmeyen ücret taleplerimizi her defasında dile getirdik.

*Taleplerimiz sadece bizim için değil, sizin de nitelikli sağlık hizmeti almanızı sağlayacak taleplerdir. Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıp, eylemlerimizi sürdürürken; siyasi iktidar hayatta kalmakta bile zorlandığımızı görmesine rağmen, algı yönetimi ve oyalama taktiklerinde ısrar etti.

“BU YASA TEKLİFİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Açıklamada, Meclis'te görüşülen düzenlemenin; Aralık 2021'de Meclis'e getirilip hızla geri çekilen düzenlemeden daha geride olduğu belirtilerek şöyle denildi; “Emeğimize hürmetsizliğin açık bir göstergesi olarak gördüğümüz yasa teklifini asla kabul etmiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da susmayacağız.”

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