Grip aşısında kaos yaşanıyor: Kim, nerede, ne zaman aşı olacak bilinmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Grip aşıları geldi, aşı olabilirsiniz” açıklamasından sonra Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) akın eden vatandaşların büyük bölümü eli boş dönüyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’ndan (TTB AHEK) SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada “TV’ye çıkıp aşı geldi dedikten sonra insanların yarı yolda bırakılmaması gerekir. Grip aşısı 65 yaş üstü hastaya reçete edilirken,75-80 yaşında, üstelik kronik hastalığı olana grip aşısını reçete edemiyoruz. Kimin aşı hakkı var, kim nerede, ne zaman aşı olabilecek bilinmiyor” açıklaması yaptı.

Latif SANSÜR

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TTB AHEK 6 aylıktan büyük her vatandaşın hakkı olan grip aşısına, risk gruplardakilerin dahi ulaşmada sıkıntı yaşadığını, grip aşılarının depolarda beklediğini belirterek, “Grip aşıları depolara geldi, fakat hastalarımıza uygulayamıyoruz. 3 senedir yaşadığımız kim, ne zaman, nerede aşı olacak? Grip aşısı olması gereken ve olmak isteyen herkes aşıya erişebilecek mi?” sorularını gündeme getirdi.

ASM'lerde hem hekim, hem de hastaları zor durumda bırakan bir kaos yaşandığı belirtilen açıklamada, “65 Yaş üstü bir hastaya grip aşısı reçete edilebilirken, 75-85 yaş üzeri hastalık raporu olan başka hastalara reçete edemeyebiliyoruz. Karı koca gelen hastalardan birine yazabilirken, diğerine yazamıyoruz. Örneğin bu gün gelen 81 yaşındaki bir hastamıza reçete edemedik. Bu kişi bir daha ne zaman fırsat bulup aşı olacak bilmiyoruz. Ne hastalar, ne de biz kimlerin hangi sırayla grip aşısı olabileceğini bilmiyoruz. Covid-19 aşısında olduğu gibi kim hangi sırayla aşı olacak bunu belirlenmesi gerekiyor. Vatandaş E-Nabız'a bakarak sırasını kontrol edebilir. Bu olanakları olmayan yaşlı hastalara SMS gönderilebilir” denildi.

“4 MİLYON AŞI GELDİ, 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 10 MİLYON”

Vatandaşların ASM'lere gelerek “Grip aşısı geldi, olabilir miyiz” diye sorduğu belirtilen açıklamada, “Vatandaş gelip aşı olmak istiyor. Ancak üç yıldır aşı yaptığımız hastamıza bu yıl reçete yapamıyoruz. Türkiye'ye 4 milyon doz grip aşı geldiği söyleniyor. Sadece 65 yaş üstü nüfusumuz 10 milyonun üzerinde. Bu grup için bile yeterli aşımız yok. Bunların yanında KOAH, diyabet, böbrek yetmez hastalarımızın da grip aşısı ihtiyaçları var. Bu durumda aşı olması gerekenler bile aşı olamayacak” denilerek geçtiğimiz yıl geç gelen aşıların depolarda son kullanma tarihleri gelinceye kadar beklediğini, Ocak ayında geri toplandığı hatırlatılarak, bu yıl da aynı tablonun yaşanmaması için grip aşılarının erken temin edilmesi istendi.

“TV'YE ÇIKIP AŞI GELDİ DEYİP VATANDAŞ YARI YOLDA BIRAKILMAZ”

Sağlık Bakanı'nın TV'ye çıkıp “Grip aşıları geldi, grip aşınızı olabilirsiniz” diyerek insanları yarı yolda bırakmaması gerektiği belirtilerek şöyle denildi; “Biz ve hastalarımız yoruldu. Şu anda aşı olmayı bekleyen milyonlarca insan var. Bunların büyük bölümünü aşı yapamayacağız. Hastaneler, ASM'ler de çok kalabalık. Bu açıklamalarla risk grubu insanlar buralara yönlendirilerek risk çoğaltılıyor. Bir diğer önemli bir problemde, sağlık çalışanlarının risk grubu olarak tanımlanmamış olmasıdır. Oysa bizler de yoğun risk altındayız. Biz hastalandığımızda hem iş gücü kaybı oluyor, hem de hastalarımıza risk kaynağı olabiliyoruz. Covid-19 aşısında olduğu gibi sağlık çalışanlarının hızla aşı olması gerekiyor. Bunun için reçeteye gerek yok.”

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