Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca: Beklediğimiz gün geldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, "Beklediğimiz gün geldi" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Mayıs’a ait verilere göre, 118 bin 852 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 905 yeni vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 19 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısı 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Mayıs verilerine göre, dün 138 bin 386 test yapılmıştı. Dün, bin 264 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 219 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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