Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca’dan uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Ocak 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Ocak verilerine göre, 440 bin 17 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA BİR REKOR DAHA

Son 24 saatte, 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Böylece Türkiye’de corona virüsünün görüldüğü günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan bugün 83 bin 261 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN OMİCRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 28 Ocak verilerine göre, dün 438 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 93 bin 586 vaka tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetmiş ve 85 bin 503 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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