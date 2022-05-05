Güncel corona verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 11 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Mayıs Perşembe gününe ait verilere göre, 101 bin 263 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Güncel verilere göre, bin 253 yeni vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 782 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 4 Mayıs Çarşamba gününe ait verilere göre, bin 132 vaka tespit edilirken, 7 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 90 bin 301 test yapılmış ve bin 185 kişi sağlığına kavuşmuştu.