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Haftalık corona tablosu açıklandı! Vaka sayısı ve ölümlerde büyük artış

Sağlık Bakanlığı haftalık corona verilerini açıkladı. Buna göre, 4-10 Temmuz haftasında vaka sayısı iki kat arttı. Bir hafta içinde 117 bin 95 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 23:34 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Haftalık corona tablosu açıklandı! Vaka sayısı ve ölümlerde büyük artış

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 4-13 Temmuz haftası 117 bin 95 kişi coronaya yakalandı. Geçen haftaya göre, vaka sayısı yaklaşık 60 bin arttı.

Bir hafta içerisinde corona nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 olarak açıklandı.

Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 88 oldu.

Geçen hafta (27 Haziran – 3 Temmuz) 57 bin 113 kişinin coronaya yakalandığı açıklanmış, 25 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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