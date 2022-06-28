“Hastane bitirilmedi, halk sağlığı kaderine terk edildi”

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, bir türlü hizmete açılamayan Bodrum Devlet Hastanesi’nin önünde açıklama yaptı. Bodrum halkının sağlığının kaderine terk edildiğini belirten Karahan, "Şu anda KBB, Göğüs Hastalıkları, Cildiye, Psikiyatri polikliniklerine randevu verilememektedir." diye konuştu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Devlet Hastanesi'nin önünde açıklama yapan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, hastanenin bir türlü hizmete açılmamasına tepki gösterdi.

“SON 4 AYDA 12 DOKTOR İSTİFA ETTİ”

Karahan açıklamasında “Bodrum Devlet Hastanesi şu anda Bodrum halkına hizmet verememektedir. Bunun sorumlusu da ülkeyi 20 yıldır yöneten AKP iktidarıdır. Şu anda KBB, Göğüs Hastalıkları, Cildiye, Psikiyatri polikliniklerine randevu verilememektedir. Son 4 ayda 12 doktorumuz geçim sıkıntısından kaynaklı olarak istifa etmiştir” diye konuştu.

“BODRUM HALKININ SAĞLIĞI KADERİNE TERK EDİLDİ”

Uzun zamandır ilçede artan kiralarla birlikte devletin bütün kurumlarında çalışanlar için lojman ihtiyacının çok belirgin şekilde ortaya çıkmasına rağmen önlem alınmadığını belirten Karahan, “Bu yeterli olmamakla birlikte kolluk kuvvetleri ve adliye personelleri için lojman bulunmaktadır, ancak oda yetersizdir.

Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için bizim bildiğimiz ne lojman nede ihtiyacı karşılayacak bir çalışma bulunmamaktadır. Yani Bodrum halkının sağlığı kaderine terk edilmiş durumdadır. Çok ivedi olarak bu konuda çözüm üretilmezse yeni devlet hastanesine 3-5 idari personelle göstermelik olarak açmanın hiçbir anlamı yoktur. Bütün kamu personeli için lojman acil ihtiyaçtır. Geçici günü birlik yapılan çalışmalarda çözüm değildir” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM ÜRETMEK İLİGİLİ BAKANLIKLARIN GÖREVİDİR”

Karahan “Devletimizde bu konuyla ilgili arsalarda kaynakta mevcuttur. Yeter ki önceliğe alınsın. Sorunun ciddiyetini anlamak ve çözüm üretmek ilgili bakanlıkların görevidir. Biz yerel ve siyasi kadrolar üretilecek çözümlere her zaman katkı koymaya hazırız. Yeter ki mağdur kamu çalışanları mutlu olsun, görevlerini yaparken ayın sonunu nasıl getiririz diye düşünmesin.

Arsa ve kaynak bulamıyorsanız yeni yapılan hapishaneyi Bodrum halkına devredin. En kısa sürede restore edip, kamu lojmanı olarak kamu çalışanlarının emrine sunarız” dedi.

6 YILDA BİTİRİLEMEDİ

Karahan, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ancak yapımcı firmanın inşaatı yarım bırakıp gitmesinin ardından 2,5 yıl atıl vaziyette kaldıktan sonra 2020 yılının Mayıs ayında tekrar ihalesi yapılan Yeni Devlet Hastanesi'nin hala hizmete girmediğini belirtti.