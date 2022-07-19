Hekimlerden corona virüsü uyarısı: ‘Testlerde pozitiflik oranı yüzde 40’ı aştı’

Türkiye'de vatandaşların Covid-19 için test vermelerinin oldukça zorlaştırıldığını belirten Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, "Az sayıdaki testin pozitiflik oranı yüzde 30-40’ları aşmış bulunmakta. 6-12 Haziran 2022'ye göre vaka sayıları 15,5 katına çıkmış ölüm sayıları ise 1.5 katına çıkmıştır" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 pandemisinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmesine rağmen vaka sayıları son haftalarda hem dünyada hem de Türkiye'de artışa geçti.

“VAKA SAYILARI 15,5 KATINA, ÖLÜM SAYILARI İSE 1,5 KATINA ÇIKMIŞTIR”

Türkiye’de artan vaka sayılarına dikkat çeken Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, “Diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığı gözlenen Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının sorumlu tutulduğu bu artışı haftalık toplantısında değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandeminin değişmesine rağmen bitmediği’ uyarısını yapmıştır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz 2022 tarihlerine dair yayınladığı haftalık Covid-19 ölüm ve vaka sayıları değerlendirildiğinde 6-12 Haziran 2022’ye göre vaka sayıları 15,5 katına çıkmış ölüm sayıları ise 1.5 katına çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİNİN HENÜZ BİTMEDİĞİNİ ISRARLA ALTINI ÇİZİYORLAR”

Güllü, “Dünyada pandemiyi yakından izleyen bilim insanları, dünyanın birçok ülkesindeki bu yükseliş nedeniyle pandeminin altıncı dalgasının yaşanıyor olma ihtimalini göz önüne alınarak Covid-19 pandemisinin henüz bitmediğinin altını ısrarla çizmektedirler” diye konuştu.

“AZ SAYIDAKİ TESTİN POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 30-40'LARI AŞMIŞ BULUNMAKTA”

DSÖ'nün verilerine göre dünya genelinde 12 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapılmasına rağmen yoksul ülkelerde bağışıklama oranın ancak yüzde 13'leri bulduğunu dile getiren Güllü, şunları söyledi;

* “Dünyadaki aşıya ulaşımdaki eşitsizliklerin yarattığı eksik bağışıklık ve maske zorunluluğu, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi, kalabalık etkinliklere izin verilmemesi gibi Covid-19 vaka sayısını azalttığı kanıtlanan farmakolojik olmayan önlemlerin pandemi henüz bitmeden plansızca kaldırılması sonucunda Covid-19 vakalarının arttığı düşünülmektedir.

* Ülkemizde vatandaşlarımızın Covid-19 için test vermeleri oldukça zorlaştırılmıştır. Fakat elimizdeki verilere göre az sayıdaki testin pozitiflik oranı yüzde 30-40'ları aşmış bulunmaktadır. Avrupa'daki bize benzer nüfus ve baskın varyanta sahip ülkelerdeki günlük 50 bini aşan vaka sayılarının ülkemiz için de geçerli olabileceği düşünülmektedir.”

“OMİCRON, BAĞIŞIKLIKTAN KAÇABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP”

Diğer varyantlara göre daha hafif seyreden Omicron varyantının daha kolay bulaşabilme ve bağışıklıktan kaçabilme özellikleri olduğuna dikkat çeken Güllü, “Bu durumun önceki pandemi dalgalarına kıyasla daha fazla kişiye hastalığı bulaştırarak ciddi sayıda ölüme neden olabileceğinden korkulmaktadır” şeklinde konuştu.

“PANDEMİ BİTTİ ALGISI YARATACAK AÇIKLAMALAR YAPILMAMALI”

Ülkede söz sahibi olan kişilerin pandemi bitti algısı yaratacak açıklamaları yapmaması gerektiğini belirten Güllü, sözlerini şöyle tamamladı;

* “Mevsimsel özelliklerinden dolayı asıl vaka artışlarının sonbahar ve kış aylarında yaşanabileceği öngörülmektedir.

* Aşılarını olmayan ya da aşı dozlarını tamamlamayan kişiler, virüsün aşıya karşı direnç oluşturabilecek şekilde mutasyona uğramasına ve aşıları etkisiz kılan yeni varyantların ortaya çıkmasına yardımcı olabileceği düşünüldüğünden tüm yurttaşların aşılarını tamamlamasını, kapalı alanlarda maske takmak, fiziksel mesafeye uymak, kalabalık alanlarda bulunmama gibi önlemleri almasını ve Covid-19 ile ilgili semptomları başladığında test vererek kendilerini izolasyona almasını öneriyoruz.”

İlginizi Çekebilir Vakalar arttı, yeniden kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı