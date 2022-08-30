Herpes virüsü ve Tip 2 diyabet arasındaki ilişki açığa çıktı

Yeni araştırmalar, yaygın bir herpes virüsünün, Tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artırabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’daki Ludwig Maximilian Üniversitesi ve Helmholtz Münih’teki araştırmacılar, herpes virüsünün diyabetin gelişimine katkıda bulunabileceğini buldular.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışmaları, virüslerin (kızamıkçık ve hepatit C dahil), Tip 1 diyabet ile ilişkili olduğunu öne süren önceki araştırmaları izledi.

En son çalışma için, araştırmacılar normal kan şekeri seviyelerine sahip 1.200’den fazla katılımcıyı inceledi. Katılımcılar, herpes simpleks virüsleri 1 ve 2 (sırasıyla uçuklara ve genital uçuklara neden olan HSV1 ve HSV2), suçiçeği-zoster virüsü (suçiçeği ve zona), Epstein-Barr virüsü ve Sitomegalovirüs (CMV) de dahil olmak üzere bilinen sekiz herpes virüsü için test edildi.

Sitomegalovirüs (CMV) çok yaygındı, katılımcıların yüzde 46’sı geçmiş enfeksiyonun bir göstergesi olan antikorlar bakımından pozitif çıkarken, yüzde 11’i HSV2 için pozitifti. Çoğunun ayrıca birden fazla herpes virüsüne karşı antikorları vardı.

YEDİ YIL BOYUNCA İZLENDİ

Yedi yıl sonra, çalışma katılımcılarının 364’ü prediyabet geliştirdi. Başlangıçta HSV2 testi pozitif çıkanların, önceden herpes enfeksiyonu belirtisi olmayanlara göre prediyabet veya diyabet geliştirme olasılığı yüzde 59 daha fazlaydı.

Diabetologia dergisine göre, CMV ile enfekte olanların ise prediyabet veya diyabet geliştirme olasılığı yüzde 33 daha fazlaydı. Araştırmacılar, Tip 2 ile su çiçeği, uçuk veya zonaya neden olan herpes virüsleri arasında bir bağlantı ise bulamadılar.

Çalışmanın başındaki isim Dr. Tim Woelfle, Good Health’e, “Çalışmanın, ilk kez herpes virüsünün Tip 2’ye yol açan diyabeti (pre) diyabeti nasıl tetikleyebileceğine odaklandığına inanıyorum.”

“Araştırmamız yeni çünkü deneklerimizin farklı herpes virüslerine karşı antikorları olup olmadığını önceden kontrol ettik.”

‘Birçok insan bir veya daha fazla herpes virüsü tarafından enfekte olduğunu bilmiyor, ancak bu son derece yaygın. Çalışmamız, prediyabet insidansının öncelikle yaş, BMI, kolesterol ve açlık glikozu ile açıklandığını öne sürerken, hem HSV2 hem de CMV de riske eklendi” dedi.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Yapay tatlandırıcılar diyabet riskini artırabilir

İlginizi Çekebilir Daha sağlıklı olmanın sekiz kolay yolu