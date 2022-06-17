İlaç yokluğu eczanelerde kavga çıkarıyor…

İlaç yokluğu gün geçtikçe artıyor ve vatandaşlar ile eczacılar arasında tartışmalara neden oluyor. Hayati öneme sahip ilaçlara ulaşmak daha da zorlaştı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

İlaç yokluğu gün geçtikçe artıyor ve vatandaşlar ile eczacılar arasında tartışmalara neden oluyor. Hayati öneme sahip ilaçlara ulaşmak daha da zorlaştı. Ankara'nın en işlik noktalarından biri olan Kızılay'da eczanesi bulunan Ahmet Çakan ve Ayşe Şehnaz Dağcı, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. İki Eczacı şunları söyledi:

Ahmet Çakan: İlaçların yaklaşık yüzde 20'si piyasada yok. 2023'te yapılacak kur güncellemesinin etkilerini düşünürsek muhtemelen önümüzdeki Aralık ayına doğru artık bu ilaç yoklukları belki yüzde 40'lara varacak. Gün içinde 15-20 kez çalıştığımız depoları arayarak ilaçları temin etmeye çalışıyoruz. Ama firma belirli bir sayıda ilaç gönderiyor. Vatandaşımız bu durumdan rahatsız ve eczane eczane gezerek hayati öneme haiz ilaçları bulmakta zorluk yaşıyor. Eczanelerde bu konuda gerginlikler, sağlıkta şiddetle alakalı sıkıntılara yol açabiliyor.

Ayşe Şehnaz Dağcı: Yaşanan ilaç yokluk sıkıntıları maalesef halen devam etmekte. Tansiyon ilaçlarında, kronik hastalık ilaçlarında ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Yani bir hastanın 3 ay boyunca kullanması gereken ilacı çoğu zaman 1 aylık vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü ilaç bulamıyoruz. Hastayla karşıya kalıyoruz. Tepki gören tartışma yaşayan da biz oluyoruz. Çoğu zaman eş değerle ilaçla işi çözmeye çalışıyoruz.