İngiltere’den, artan Covid vakaları için aşı önlemi

İngiltere'de hastanelere başvuran Omicron vakaları yeniden artarken, bakanlardan da sonbaharda 50 yaşın üzerindekilere yapılması için Covid aşı önerisi geldi. Ulusal Sağlık Sistemi, şimdi kışın yaşanabilecek olası bir sağlık krizi için dördüncü doz aşıyı konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid kabineyi vakalardaki artış konusunda uyardı. Javid, 24 Haziran’da sona eren haftada 2,3 milyon kişinin virüse yakalandığına dikkat çekti. Javid, ardından da İngiltere’de 50 yaş üstü tüm hastalara sonbaharda Covid güçlendirici aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık’taki Covid vakaları, nisan ayında 4,1 milyon rekor kırmasına neden olan BA.2 türünden bile daha bulaşıcı olduğu düşünülen Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5 tarafından hızla artıyor.

Hastaneye yatışlar geçen ay üç katına çıkarken şu anda her gün yaklaşık 1.500 yeni hasta başvuruyor.

AYLAR SONRA İLK DEFA COVID HAKKINDA KABİNEDE KONUŞTU

Sajid Javid de kabineye enfeksiyonlardaki son artış hakkında bilgi verdi. Javid, uyarısını yaptıktan birkaç saat sonra da görevinden istifa etti. Javid, son haftalarda enfeksiyonların artmasıyla aylardır ilk kez kabineyi Covid hakkında bilgilendirdi.

İngiltere’de 18 kişiden birinin enfekte olması dikkat çekti. Uzmanlar, vakalardaki artışın Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile bağlantılı olduğuna inanıyor. Hükümet, durumu izlediğini ancak henüz kısıtlamaları yeniden getirmeyi planlamadıklarını söyledi.

AŞI KAMPANYASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Covid vakalarındaki yaşanan artıştan sonra NHS, 1 Eylül’de başlayacak bir aşı kampanyası için hazırlanmaya başlıyor. Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) daha önce 65 yaş üstü kişilere aşı yaptırmalarını tavsiye etmişti.

İngiltere genelinde enfeksiyonlar iki haftada ikiye katlandı, şu anda her gün yaklaşık virüs nedeniyle 1.000 yeni hasta hastanelere başvuruyor.

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