“İş bırakma eylemi yapan ASM çalışanları, hem maaş kesintisi hem de savunma istenerek cezalandırıldı”

Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada, 17-18 Şubat iş bırakma eyleminin ardından ASM çalışanlarının ücret kesintisiyle cezalandırıldığını gelen tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonra savunmalarının istendiğini söyledi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özlük haklarının daha iyi hale getirilmesi amacıyla geçtiğimiz 17 ve 18 Şubat’ta iş bırakma eylemi gerçekleştiren Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) çalışanların ücret kesintisiyle cezalandırılması, gelen tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonra da savunmalarının istenerek iki kez cezalandırılmak istendiği iddialarına Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

“HEM HALKIMIZ ZARAR GÖRDÜ HEM DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Yapılan uygulama ile ASM çalışanlarının iki kez cezalandırılmayla karşı karşıya bırakıldığını belirten EBTO Başkanı Muharrem Şenel, aynı uygulamanın 14-15-16 Mart tarihlerinde yapılan eylemlere katılan çok sayıda ASM çalışanının cezalandırılarak mağdur edildiğini söyledi.

Yaşanan mağduriyetleri dile getiren Şenel, “Sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler gün be gün derinleşirken bundan halkımız zarar gördüğü gibi sağlık çalışanları da son derece olumsuz etkilenmektedir. ASM çalışanları da bundan ayrı tutulamaz. ASM’ler artık dayanılmaz koşullar altında hizmet vermeye çalışmaktadırlar ve ne yazık ki iktidarın ısrarlı yanlış politikaları nedeniyle sağlık emekçileri mutsuzluk, şiddet, baskı, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıyadır” dedi.

“TRAJİKOMİK BİR DURUM”

17-18 Şubat iş bırakma eyleminin ardından ASM çalışanlarının ücret kesintisiyle cezalandırıldığını gelen tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonra savunmalarının istendiğini söyleyen Şenel şu ifadeleri kullandı:

* “Demokratik bir ülkede çalışanların haklarını savunması, taleplerini duyurması için son derece doğal olan bu durum özellikle ilimizde sağlık yöneticileri tarafından bir suçmuş gibi algılanmakta ve sorunların çözülmesi için çaba harcanmak yerine çalışanlar cezalandırılmaya çalışılmaktadır.

* Üstelik bunu yaparken bile yasal mevzuata aykırı davranılmaktadır. Sağlık idarecileri iş bırakmalara karşı çifte standartlarla yaklaşmakta, hastanelerde başka birinci basamakta başka davranmaktadırlar. 17-18 Şubat iş bırakmasından sonra ASM çalışanları önce sorgusuz sualsiz ücret kesintisiyle cezalandırılmış, tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonrada savunmaları istenmiştir.

* Trajikomik olan bu durumda çalışanlar iki kez cezalandırılmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Aynı yaklaşım 14-15-16 Mart eylemleri için tekrarlanmış çok sayıda ASM çalışanı cezalandırılarak mağdur edilmiştir. Bu hukuksuz ve antidemokratik soruşturmalar derhal durdurulmalı, çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.”