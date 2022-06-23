İşlenmiş gıdalardan uzak durmanın pratik yolları

“Sağlıklı beslenmenin altın kurallarından biri de işlenmiş yani raf ömrü uzun olan ambalajlı gıdaları mümkün olduğunca tüketmemektir” diyen Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, bunu başarmanın kolay yollarını açıkladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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İşlenmiş gıdalar denince; aklımıza hemen çeşitli katkı maddeleri içeren, paketlenmiş gıdalar geliyor. Dolayısıyla marketlerde satılan yiyeceklerin neredeyse hepsinin bu sınıfa girdiğini hatırlatan Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, “Yapılan pek çok bilimsel araştırma, özellikle aşırı işlenmiş gıdaların obezite, kanser, kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkların önemli nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir” dedi ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı…

Bakliyatları pişirip dondurucuda depolayın

Günümüz koşullarında çalışma hayatı içinde olan insanların iş çıkışı yemek hazırlamaları her zaman mümkün olmamakta ve fast food tarzı ürünler ısmarlanmaktadır. Bunun yerine uygun zamanlarda derin dondurucuya pişirilmiş yemek depolamak akıllıca olacaktır. Özellikle bakliyatların pişirilip, depolanması yaşamı kolaylaştırır.

SUYU AROMALANDIRIN

Beyaz undan yapılmış ekmek ve pastane ürünleri yerine tam buğday veya çok tahıllı ürünler tüketilmelidir. Şeker içeren meyve suları, enerji içeceği veya sodaların yerine su içilmelidir. Su; tarçın çubuğu, nane, limon ile aromalandırılıp lezzetli hale getirilebilir.

GÜNDE EN AZ 3 PORSİYON SEBZE TÜKETİN

Gün içerisinde tüketilen besinlerin çoğunun sebzelerden oluşması işlenmiş gıdalardan uzak kalmayı sağlayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi günde en az üç porsiyon sebze tüketilmesi yönündedir. Tabii sebzelerin mümkünse ekolojik pazarlardan alınıp; mevsiminde, taze ve hormonsuz olmasına dikkat edilmelidir.

SOSUNUZU KENDİNİZ HAZIRLAYIN

Her türlü salata veya makarna sosları katkı maddeleri, yüksek sodyum ve şeker içerir. Üstelik raf ömrü uzun olan her ürün yüksek işlenmiş gıda grubundadır. Bunların yerine sosların evde hazırlanması uygun olacaktır.

BAZILARINI ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

Pişirilmiş, konserve edilmiş, dondurulmuş, pastörize edilmiş ve paketlenmiş gıdalar işlenmiş gıdalar kapsamına girer. Genel bir kural olarak, günlük beslenmede; işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdaları tüketmek en doğrusudur. Yani sağlıklı hazırlanmış, çok işlenmemiş ve raf ömrü uzun olmayan gıdalar ölçülü tüketilebilir.

ETİKET OKUYUN

Hiçbir paketli gıdayı etiketini okumadan almayın. Yani ‘içindekiler' bölümünü iyi inceleyin. İşlenmiş şeker ya da un içeren, bilmediğiniz içeriklere sahip ya da çok fazla içerikten oluşan ürünlerden uzak durun.

TAKLİTLERİNİ YAPIN

Salam, sucuk, sosis gibi çok işlenmiş gıdalar aslında sorunlu grubu oluşturur. Bunların hem çok işlenmeleri hem de raf ömürlerini uzatmak için eklenen katkı maddeleri ve yoğun sodyum vücuda zararlıdır. Doğal olarak yapılmış sucuklar bu kategoride değildir ancak diğerlerinin tüketilmesi uygun olmayacaktır. İşlenmiş ürünlerden en çok tüketilenler ise atıştırmalıklardır. Cips, kahvaltılık gevrek ve kraker gibi atıştırmalıklar yerine sağlıklı yağ içeren kavrulmamış kuruyemişler tercih edilmelidir. İşlenmiş gıdalardan kurtulmanın en pratik yollarından biri de onların taklitlerini yapmaktır. Yoğun sodyum ve katkı maddesi içeren cipsler yerine pancar, patates, havuç, kabak, elma ve ayva gibi sebze ve meyvelerden fırında cipsler hazırlanabilir.

DİKKAT!

İşlenmiş gıdaları fazla tüketen bir kişinin hepsini birden kesmesi pek mümkün değildir. Bu alışkanlığı değiştirmek için acele etmeden, her hafta bir işlenmiş gıdayı eleyerek ya da azaltarak, sağlıklı beslenmek daha kolay olur.