İsviçre’deki Spiez Laboratuvarı, dünyada yeni pandemileri engellemek için çalışıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen yıl, Covid-19 sonrası yeni pandemileri önleme ağının ilk halkası ilan ettiği İsviçre’deki Spiez Laboratuvarı, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyada kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditleri engellemek için çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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İsviçre'de dünyada yeni bir pandeminin ortaya çıkmasını engellemek için çalışan Spiez Laboratuvarı’nın içi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından görüntülendi.

Alp Dağları'ın eteğindeki yüksek güvenlikli laboratuvarda, dünyanın en tehlikeli patojenleri üzerinde araştırmalar yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya genelindeki kimyasal, biyolojik ev nükleer tehditleri engellemek üzere çalışmalar yürüten laboratuvar, geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 sonrasında yeni bir pandemiye yol açabilecek virüsler üzerinde çalışmalar yürütmekle görevlendirilmişti. DSÖ, bu merkezin pandemilerle mücadele küresel ağının ilk halkası olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, bu amaçla corona virüsünün farklı varyantları ve yeni keşfedilen virüsler üzerinde çalışmalar yürütmek üzere BioHub programını hayata geçirmişti.

‘SALGINI PAŞLADIĞI YERDE DURDURMANIN ÇOK ZOR OLDUĞUNU GÖRDÜK’

Spiez Laboratuvarı'ndaki BioHub Projesi lideri Isabel Hunger-Glaser, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Bir başka pandemi daha olursa hedef salgının başladığı yerde kalmasını sağlamak” dedi. Bu amaçla dünyadaki virüs örneklerini toplayarak araştırdıklarını söyleyen uzman, “Hedefimizi gerçekleştirmenin düşündüğümüzden çok daha zor olduğunu gördük” diye konuştu.

Covid-19 sonrası dünyada tehditlere yönelik yaklaşımın değişmesi gerektiğini kaydeden Hunger-Glaser, “Virüsün yayılmasını engellemek mümkünse bunun için her şey yapılmalı” ifadelerini kullandı.

SIZINTININ ÖNLENMESİ İÇİN SÜREKLİ KAMERALARLA İZLENİYOR

Kameralarla dolu merkezde tehlikeli patojenlerin dışarı sızmasını önlemek üzere çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Covid-19 pandemisine yol açan SARS-CoV-2 virüsü örnekleri kilitli dondurucularda muhafaza ediliyor.

Laboratuvar yönetimi, bugüne kadar tesiste hiçbir sızıntı yaşanmamasının DSÖ'nün BioHub merkezi olarak kendilerini seçmesinde önemli rol oynadığını ifade ediyor. Tesis aynı zamanda DSÖ merkezinin bulunduğu Cenevre'ye de iki saat uzaklıkta.

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