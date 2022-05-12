Kahvenin kolesterolü cinsiyete göre yükseltebileceği ortaya çıktı

Araştırmalar, kahve içmeden önce kolesterol seviyenizi ve cinsiyetinizi aklınızda bulundurmanızı söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Norveçli araştırmacılar, kahve içmenin kolesterolü yükselttiğini ortaya çıkardı, ancak miktar, nasıl demlendiğine ve kadın ya da erkek olmanıza bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor.

Times’ta yer alan habere göre, 21.083 Norveçli üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, günde en az üç espresso içmek, erkeklerde kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla kolesterol artışına yol açtı.

Verilere göre, erkeklerin kolesterollerinde belirgin bir artışa yol açmayan filtre kahveyi içmeye devam etmesi daha uygun görünüyor.

Open Heart dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kahve, kandaki atardamarları tıkayabilen ve kalp sorunlarına neden olabilen yağlı bir madde olan kolesterolü artıran kafestol, kahweol ve diterpenler olmak üzere üç yağlı bileşik içerir.

Ancak bu kimyasalların konsantrasyonu, sıcak suyun kahve telvesinden süzülerek zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıyla demlenen filtre kahvede en düşüktür.

FİLTRE KAHVE ERKEKLERDE YÜKSELTMİYOR

Araştırmaya katılanlara günde kaç fincan kahve içtikleri ve kahvenin nasıl demlendiği soruldu. Kahve içme alışkanlıkları, toplam kolesterol seviyelerini ölçen kan örnekleriyle karşılaştırıldı.

Sağlıklı bir kolesterol seviyesi, litre başına beş milimolün (mmol/L) altında olarak kabul ediliyor. Genel kolesterol seviyeleri, insanlar daha fazla kahve içtikçe artma eğilimindeydi ve en yüksek seviyeler bir kafeteryada yapılan kahveyi içenlerdeydi.

Günde altı fincan makine kahvesi içen kişilerin kolesterol düzeyleri 0,23 ile 0,3 mmol/L arasındaydı.

Americano, mocha veya kahve makineleri tarafından yapılan diğer içecekler dahil olmak üzere üç ila beş fincan espresso kahve içmek, kolesterolü erkeklerde 0,16 mmol/L ve kadınlarda 0,09 mmol/L yükseltti.

Filtre kahve erkeklerde artışa neden olmazken kadınlarda 0.11 mmol/L artışa neden oldu. Hazır kahve ve kolesterol seviyeleri arasında ise anlamlı bir ilişki yoktu.

Araştırmanın yazarları, erkeklerin neden kadınlara göre kolesterolünün daha fazla arttığından emin değillerdi, ancak bunun “bilinmeyen fizyolojik cinsiyet farklılıkları” nedeniyle olabileceğini söylediler.

Bu tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.



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