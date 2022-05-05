Kalp krizinden ölen cerrahın oğlu paylaştı: Cenazede sizi görmek istemiyoruz

Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi hekimlerinden Beyin Cerrahı Op. Dr. Tansel Özbent, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özbent'in oğlu Ata Recep Özbent, babasının kalbinin mobbinge dayanamadığını dile getirdi. Acılı oğul, Sağlık Bakanlığı ile Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ile hastane yöneticilerinin babasının katilleri olduğunu öne sürdü.

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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde görev yapan 54 yaşındaki Beyin Cerrahı Dr. Tansel Özbent'in dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinden sonra oğlu Ata Recep Özbent, sosyal medya paylaşımları ile babasının kalbinin mobbignlere dayanamadığını dile getirdi.

Babasının ölümünden sonra sosyal medyadan “Cenazemizde AKP ve İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kimseyi görmek istemiyoruz. Babamın vasiyetidir” ifadelerini kullanan Ata Recep Özbent, ardından babasını ölüme götüren süreci anlatan bir paylaşım daha yaptı.

“BABAMI MANEN BİTİRDİLER”

Babası Dr. Tansel Özbent'in dişini tırnağına takarak çalışmasına, hiçbir yanlışı olmamasına rağmen hastaları ile babasının karşı karşıya getirildiğini öne süren oğul Özbent,

“Babama kınama ve maaş kesme cezası verdiler. Babamın memuriyet hayatını bitirmeye çalıştılar. Oysa ki benim babam sadece ülkesine şehrine Söke'sine hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir hekimdi.

Benim babamı manen bitirdiler. Benim babam güçlü adamdı karakterli adamdı ama kalbi uğradığı mobbinglere dayanmadı” diyerek Sağlık Bakanlığı ile ismini verdiği İlçe Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Hastane yönetiminin babasının katilleri olduğunu öne sürdü.