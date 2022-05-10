Kalp pili olanlar dikkat! Akıllı cihazlar, kalp pilinin çalışmasını durdurabilir

Araştırmacılar, yanlış cepte iPhone ya da kablosuz kulaklık taşımanın kalp pilini durdurabileceğini söylüyor. Ve taşınabilir elektronik cihazların içindeki mıknatısların kalp pilini devre dışı bırakacak kadar güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, göğüs cebinde telefon veya kulaklık şarj kutusu taşımanın kalp cihazlarını devre dışı bırakabileceği konusunda uyardı. Yeni bir araştırmaya göre, en yeni iPhone modellerinden birinin içinde bulunan mıknatıslar ve AirPod kulaklık şarj kılıfları kalp pili gibi kritik cihazları etkileyebilir.

Basel Üniversitesi ve Northwestern Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’ndeki İsviçreli bilim insanları elektronik ürünleri, taşikardı veya kalp yetmezliği olan kişilerde kullanılan implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler (ICD) olarak adlandırılan cihazları devre dışı bırakıncaya kadar farklı mesafelere yerleştirdi.

KALP PİLİNİ ETKİLEYEN CİHAZLAR…

Testler, iPhone 12 Pro Max, Apple AirPods Pro şarj kutusu, Apple Pencil 2. Nesil ve Microsoft Surface Pen’in yalnızca birkaç santimetre uzaklıktan kalp pilinde kullanılan puls üreteçlerini engelleyebilecek bir manyetik etki alanına sahip olduğunu gösterdi.

Üniversitede araştırma mühendisi olan Dr. Corentin Fery şunları söyledi: “Eğer göğsünüze yakın bir yerde taşınabilir bir elektronik cihaz bulunduruyorsanız ve bir ICD ile taşikardi geçmişiniz varsa, bu cihazlardaki güçlü mıknatıslar kalbinizi koruyan cihazları devre dışı bırakabilir. Kalp hastaları bu risklerin farkında olmalı ve doktorlar, onlara bu mıknatıslı elektronik cihazlara dikkat etmelerini söylemeli.”

TAŞINABİLİR ELEKTRONİK CİHAZLARDAKİ HAYATİ RİSK

Dr. Fery, cihazların hangi durumlarda etkileyebileceğini ise şu şekilde açıkladı: “Bu cihazlar göğüs önünüzde gömleğinizin veya ceketinizin cebinde taşındığında, ayrıca kanepede uzanıp elektronik cihazı göğsünüze dayadığınızda veya elektronik cihazla uyuyakaldığınızda sorun yaratabilir. Unutulmaması gereken en önemli şey; herhangi bir elektronik cihazın, tehlike olabileceği.”

İngiliz Kalp Vakfı’na göre, İngiltere’de her yıl yaklaşık 50.000 kişiye kalp pili takılıyor.

İsviçre Basel Üniversitesi’nden Dr. Sven Kect de şunları söyledi: “Halkın, taşınabilir elektronik cihazların potansiyel risklerinin farkında olması gerekiyor. En endişe verici olan şey, mıknatısların giderek daha fazla taşınabilir elektronik cihazda kullanılıyor olması ve etrafımızda bu kadar çok mıknatıs olduğu için kalp hastaları için riskin daha da artması.”

Dr. Kect, araştırmanın bazı ürünlerin güvenlik açısından değerlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

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