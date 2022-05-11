Kanser nedeniyle baba olamayan erkekler için umut ışığı

Yeni yapılan araştırmalar, kanser nedeniyle çocuk sahibi olamayan erkekler için umut ışığı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Pensilvanya Üniversitesi’nde sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışma, radyoterapi veya kemoterapiden sonra sperm kalitesi düşen genç erkeklere de umut veriyor.

Araştırmaya göre, donmuş testis dokusu, kanserden kurtulan erkeklerin tekrar üretken olmalarına yardımcı olabilir.

Buna göre kanser nedeniyle sperm kalitesini kaybeden erkekler, testis dokusu özel şekilde dondurulup sonra vücuda yerleştirildikten sonra baba olabilecek.

20 YIL SONRA BİLE ETKİLİ

Sun’da yer alan habere göre, çalışma, dokunun 20 yıl sonra bile yeniden sperm yapmaya başlamak için çözülebileceğini ve vücuda implant edilebileceğini gösteriyor.

Ekipte yer alan Dr. Eoin Whelan, “Bu, kanser tedavisi gören ergenlik öncesi erkek çocuklarda doğurganlık kaybını telafi etmek için bir yöntem sağlayabilir. Çalışmamız, sıçan kök hücrelerinin 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla dondurulabileceğini, kısır bir hayvana nakledilebileceğini ve düşük oranda da olsa sperm üretme yeteneğini yeniden üretebileceğini gösterdi” dedi.

Birleşik Krallık’ta her yıl 15 yaşın altındaki yaklaşık 990 erkek çocuk kansere yakalanıyor ve hayatta kalsalar da uygulanan tedaviler sperm kalitelerini düşürebiliyor.

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