Kanser tedavisinde umut ışığı… Tümörleri azaltan aşının insanlı denemeleri başladı

Bilim insanları, hayvanlardaki katı tümörleri küçülten yeni bir "kanser öldürücü virüsü", ilk insan hastaya enjekte ettiler.

Sozcu.com.tr

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Hayvanlar üzerinde yapılan başarılı testler sonucunda kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas tümörlerini küçülttüğü gözlemlenen “kanser öldürücü virüs”, ilk defa bir insan hastaya da enjekte edildi.



Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Avustralya merkezli Imugene Limited tarafından geliştirilen projede, Vaxinia olarak bilinen bir virüs kullanılıyor.



Daily Mail’de yer alan habere göre, söz konusu virüs, sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek, çoğaltmak ve öldürmek için genetik olarak tasarlandı.

HASTALARIN YARISINDA TÜMÖRLERİ KÜÇÜLTTÜ

Çalışmanın Faz 1 klinik denemesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’daki yaklaşık 10 bölgede metastatik veya ileri katı tümörleri olan 100 kanser hastasında denenecek. İlk denemenin yaklaşık 24 ay sürmesi bekleniyor.

Vaxina’nın güvenliği kanıtlandıktan sonra, bazı katılımcılara, bağışıklık sisteminin kansere neden olan hücrelerle savaşma yeteneğini geliştiren bir immünoterapi ilacı da verilecek.

Araştırmacılar, kombinasyonun, en az iki yıl boyunca birkaç haftada bir tedaviyi alan 36 erkek ve kadının yaklaşık yarısında (yüzde 47) melanom tümörlerini küçülttüğünü söylüyor.

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