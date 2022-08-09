Kapalı alanlarda maske yeniden zorunlu olmalı

Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çeken Doç. Dr. Hakko, “Bu durum ciddiye alınmalı ve aşılar tamamlanmalı. Maske kullanımı da aşıya ek olarak korun-mada çok yararlı” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Yazın seyahatlerin artması, kalabalık alanlarda daha çok vakit geçirilmesi ve tedbirlerin iyice gevşemesi Covid-19 vakalarında artışa yol açtı. Vakaların daha da yükselebileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ‘Kuralların önemsenmemesi çok yanlış' dedi ve şu uyarılarda bulundu.

Tehlike devam ediyor

Covid-19 BA.5 varyantı, Omicron'un bir alt varyantıdır. Benzer belirtiler gösteriyor ancak daha kolay bulaşıyor, hastalık semptomları da daha kısa sürede ortaya çıkıyor. Her ne kadar bazı kişiler için ölümcül olabilse de genelde hafif semptomlarla seyrediyor. Özellikle aşılı ve daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyor. Daha önceki varyantlara göre koku ve tat kaybı daha az görülüyor.

Tatilde de kurallar unutulmamalı

Tatil dönüşünden ziyade tatilde de kurallara uyulması oldukça önemli. Tatil dönüşü kendisinde herhangi bir belirti hisseden kişinin ailesi de dahil başka insanlarla temas ettiğinde maske kullanması bulaşmayı önleyecektir.

Okullarda önlem alınmalı

Uygun yaştaki çocukların aşılarının tamamlanması ve okul ortamlarında Covid-19 açısından önemlerin alınması gerekir.

Eksik aşılar tamamlanmalı

Aşılar hastalığın ağır geçirilmesini önlemede oldukça başarılı; o nedenle tamamlanmalı. En az 3 doz aşı yaptırmamış herkes aşılanmalı. Risk grubundaki kişiler 4'üncü dozlarını yaptırmalı. Yaşı aşı olmaya uygun olan çocuklar da mutlaka aşı olmalı. Ancak sadece aşı değil maske kullanımı aşıya ek olarak korunmada çok çok yararlı. Kapalı ortamlarda, toplu taşımada maske yeniden zorunlu olmalı. Hasta kişilerin sorumlu davranıp, maske takmaları hastalığın yayılımını azaltacaktır.

Sonbaharda vakalar artabilir

Yaz aylarında önlemlerin kaldırılması, seyahatlerin artması, kalabalıkların bir araya gelmesi vaka sayılarında bir artışa neden oldu. Sonbaharla beraber okulların açılmasıyla vaka sayılarında yeniden artış olması beklenir bir olasılık. Önlemlerde bir değişiklik yok, kapalı ve özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske kullanımı önemli. Eksik aşıların tamamlanması hastalığın hafif geçirilmesini sağlayacaktır.