Kontakt lensler kanser tümörlerini teşhis edebilir

Bilim insanları kanser teşhisi için yeni bir yöntem geliştirdiler: Kontakt lensler sayesinde yalnızca gözyaşları analiz edilerek kanserin tespit edilmesi sağlanabilir.

Sozcu.com.tr

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Kanseri teşhis etmek pek de kolay değil, hatta mevcut prosedürler genellikle oldukça sıkıntılı; bu nedenle araştırmacılar, hastalar için daha rahat olan yeni süreçler geliştirmeye çalışıyorlar.

California merkezli kâr amacı gütmeyen Terasaki Biyomedikal İnovasyon Enstitüsü’ndeki bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yeni bir kontakt lens formunun, yalnızca kullanıcının gözyaşlarını analiz ederek kanseri tespit etmek ve hatta belki tedavi etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Biyomedikal mühendisi Yangzhi Zhu tarafından geliştirilen yöntem yalnızca laboratuvar ortamında hücreler üzerinde test edilmiş olsa da ekip, bir gün kanser için daha kolay ve daha hızlı bir yol olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

30 DAKİKADAN DAHA KISA SÜRÜYOR

Geliştirilen test; bir kan testi, biyopsi veya BT taramasından hem daha hızlı hem de daha az maliyetli olduğu için tanıyı tamamlamada doktorlara zaman kazandırması bekleniyor. Test sürecinin 30 dakikadan daha kısa süreceği ağrısız olacağı düşünülüyor

İleriye dönük olarak, bilim insanları farklı kanser tümörleri tarafından salgılananların kişinin gözyaşlarına ulaşıp ulaşamayacağını ve yöntemin daha fazla tümör türünü tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini çözmeyi amaçlıyor.

Araştırma ekibi, insanlarla benzer göz yapılarına sahip olan tavşanlarda kontakt lensleri test edecek bir çalışmaya başlamak istiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde de insanlar üzerinde denemeye başlamayı umuyor.

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