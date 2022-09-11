Kuzenini ambulansa yetiştirdi, o da kalp krizi geçirdi! İkisi de kurtarılamadı
Trabzon'un Araklı ilçesinde fenalaşan kuzeni İsmail Yılmaz'ı (62) otomobili ile ambulansa götüren Hüsnü Yılmaz (57) da rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdikleri belirlenen iki kuzen, kurtarılamadı.
Çukurçayır Mahallesi’nde oturan İsmail Yılmaz, dün akşam saatlerinde ailesi ile yemek yediği sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Hüsnü Yılmaz, çağrılan ambulansa yolda teslim etmek için amcasının oğlu İsmail Yılmaz’ı otomobiline koyup, yola çıktı.
Sağlık ekibi de mahalleye geldi. İsmail Yılmaz’ın ambulansa konulduğu sırada Hüsnü Yılmaz da aniden fenalaştı.
İki kuzen, ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen kuzenler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi ilçede üzüntüye neden olan kuzenler, bugün toprağa verilecek. (DHA)