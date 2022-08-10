Langya virüsü nedir, belirtileri neler?

İlk olarak Çin'in Shandong ve Henan eyaletlerinde tespit edilen Langya virüsü, sivri faregiller türünden insanlara bulaşıyor. Langya virüsü belirtileri hastaların çoğunda hafif olarak görülürken genellikle grip hastalığı ile benzerlik taşıyor. Langya virüs beliritleri arasında yüksek ateş, halsizlik, öksürük yer alıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

COVID-19’un kendi sınırları içinde ilk ortaya çıkmasından üç yıl sonra Çin, yeni bir virüs salgınıyla mücadele ediyor. Çinli bilim insanları yeni virüsün Langya henipavirus (LayV) olarak adlandırıldığını ve doğu Çin’de ateş, yorgunluk, öksürük bulantısı, baş ağrısı ve kusmadan şikayet eden düzinelerce çiftçiyi hasta ettiğini belirtti.

LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?

Langya virüsü olarak da bilinen Langya henipavirüs (LayV), ilk olarak Çin’in Shandong ve Henan eyaletlerinde tespit edilen bir henipavirüs türüdür.

Langya henipavirus insanları olduğu kadar, farz edilen orijinal konakçısı olan sivri fareler de dahil olmak üzere diğer hayvan türlerini de etkiliyor.

Bilim adamları, virüsün muhtemelen sivri farelerde, küçük memelilerde ortaya çıktığına ve daha sonra onu insanlara aktardığına inanıyorlar. Bilim adamları, sivri farelerin LayV için “doğal bir rezervuar” olduğunu söyledi. Virüsün genetik materyali, bilim adamlarının bölgede test ettiği vahşi sivri farelerin %27’sinde bulundu; bu, bilim insanlarının araştırdığı 25 küçük vahşi hayvan arasında en yüksek oran.

Bazı bilim adamları, LayV’nin bir sonraki COVID-19 olma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyardı.

LANGYA BELİRTİLERİ NELER?

Şu an Çin'de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen olmadığı belirtilirken uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti. Hastaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği belirtilirken genelde hastaların grip benzeri belirtiler gösterdiği de kaydedildi.

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

– Yüksek ateş

– Halsizlik (yüzde 54'ü)

– Öksürük (yüzde 50'si)

– İştah kaybı (yüzde 50'si)

– Kas ağrısı (yüzde 46'sı)

– Mide bulantısı (yüzde 38'i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti.

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü damlacık yoluyla geçiyor.