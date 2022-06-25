LÖSEV’in kurucusu Özer: Çok büyük eserleri hayata geçireceğiz

LÖSEV, 21. Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı kapsamında lösemi ve kanserle savaşan çocuklara motivasyon etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan LÖSEV'in kurucusu Üstün Özer, "Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak çok büyük eserleri hayata geçireceğiz" dedi.

Batuhan SERİM

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 3-25 Haziran tarihleri arasını kapsayan 21. Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı’nda çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dair farkındalık yaratma etkinlikleri gerçekleştirildi.

BİLİM İNSANLARI LÖSANTE’DE TOPLANDI

Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı kapsamındaki etkinlikleri, 3 – 4 Haziran’da farklı ülkelerden onkoloji alanında çalışmaları olan bilim insanlarının Ankara LÖSANTE Hastanesi’nde gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Kanser ve Yaşam Sempozyumu’ ile başladı.

Aralarında Milano-Bicocca Üniversitesi'nden Prof. Andrea Biondi, Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Prof. Dirk Reinhardt gibi isimlerin de bulunduğu 5 farklı ülkeden bir araya gelen bilim insanları lösemi ve kanser tedavisi süreçleri, gelişen teknolojilerle ve erken teşhislerle tedavi imkanları, moral ve motivasyonu yüksek tutmanın kanserle savaşmada önemi gibi konuların üzerinde durdu.

10 BİN LÖSEV’Lİ ANITKABİR’DE ATA’NIN HUZURUNDA

Ardından Türkiye genelinden katılan yaklaşık 10 bin lösemi ve kanser hastası çocuk, aile ve gönüllüyle birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Çanakkale'den Maraş'a, Samsun'dan Adana'ya farklı illerin katılımı ile gerçekleşen ziyarete tedavisi belirli bir aşamaya gelmiş lösemi ile mücadele eden çocuklar da katıldı. Binlerce katılımcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sundu.

KAPANIŞ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Kapanış etkinliği olan ‘Büyük Aile Kucaklaşması’ ile de bugün Türkiye genelinden LÖSEV'e kayıtlı binlerce aile bir araya geldi.

Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte DJ ve prodüktör ikilisi Arem Özgüç & Arman Aydın sahne aldı. Ardından aileler ve çocuklar dans gösterileri ve konserler düzenledi. Lösemiyi atlatmış çocuklar dans gösterisi yaparken çocukların anneleri ise koro dinletisi gerçekleştirdi. Etkinlikte devlet sanatçısı Armağan Elçi de konser verdi.

“FAKİRLİĞİN, FUKARALIĞIN, LÖSEMİNİN SON GÜNÜ OLSUN İNŞALLAH”

Ardından LÖSEV’in kurucusu Üstün Özer bir konuşma gerçekleştirdi. “Ben şerefimle, gururumla bütün hayatımı lösemili çocuklara adamış bir insan olarak karşınızdayım” diyerek sözlerine başlayan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

* “Bugün tarihi bir gün olsun inşallah. Zalime, zulme, işgale ve yolsuzluğa, bedbahtlığa, umutsuzluğa son vereceğimiz ilk gün olsun inşallah. Fakirliği, fukaralığı, çaresizliği ve lösemi hastalığına yakalanmanın son günü olsun inşallah.

“2023’TE HASTA SAYIMIZI 100 BİNE ÇIKARMAK VE İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

* 2023, bizim (LÖSEV) çeyrek asırlık yolculuğumuzun tarihi olacak. 2023 ülkemizin kuruluşunun da 100’üncü yılı. Eğer biz bunu bütün dünyaya duyurmazsak yazıklar olsun bize.

* Atatürk’ümüze ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak çok büyük eserleri hayata geçireceğiz. Şu anda hasta sayımız 60 bin civarında. 2023’te hasta sayımızı 100 bin hastaya çıkarmak ve iyileştirmek istiyoruz.”