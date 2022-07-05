Hastanelerden endişelendiren hamle… Maskeler geri mi dönüyor?

Covid-19 hastalarının sayısı, Nisan 2022'den bu yana bu yana en yüksek sayıya yükselirken hastaneler zorunlu yüz maskelerini geri getirmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki hastaneler, corona virüsü vakalarında son zamanlarda görülen artışı engellemek amacıyla maskeleri geri getirmeyi ve sosyal mesafe önlemlerini eski haline getirmeyi amaçlıyor.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS’den alınan rakamlar, pazartesi günü virüs sebebiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 10.658 hasta olduğunu gösteriyor.

İngiltere genelinde enfeksiyonlar iki haftada ikiye katlandı, şu anda her gün yaklaşık 1.000 hasta, Covid-19 virüsüyle kabul ediliyor.

HÜKÜMET: “GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ”

Uzmanlar, vakalardaki en son artışın muhtemelen Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile bağlantılı olduğuna inanıyor ve bu da toplam hasta sayısını, Nisan 2022’deki 16.600 zirvesinin üzerine çıkarabilir.

İngiltere hükümeti, gelişmeleri “çok hızlı” izlediğini, ancak henüz kısıtlamaları yeniden getirmeyi planlamadığını söyledi.

Cambridge Üniversite Hastaneleri de, güncellemenin “Covid-19’un daha fazla yayılmasını azaltmak ve hastalarla personeli güvende tutmak” olduğunu iddia etti.

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