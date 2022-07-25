Maymun çiçeği hastası konuştu: Acıdan çığlık atıyorum

Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarıda bulunduğu maymun çiçeği salgını ile ilgili dikkat çekici açıklamalar ABD'li bir hastadan geldi... İngiliz medyasına konuşan 39 yaşındaki bir adam hastalığın seyrini ve yaşadıklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Covid-19 salgınıyla mücadeleye devam ederken, son dönemde patlak veren maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün de endişeyle takip ettiğini duyurduğu maymun çiçeği salgını Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede tespit edilmişti.

Genelde Afrika’nın ortasında veya batısında görülen maymun çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ederken ABD’de yaşayan İsveçli Sebastian Kohn, yaşadıklarını anlattı. Maymun çiçeği bulaştıktan sonra ortaya çıkan belirtileri anlatan ve acıdan zaman zaman çığlık çığlığa bağırdığını söyleyen Kohn, “Bana maymun çiçeği bulaştı ve bu tamamen kabus gibiydi. 1 Temmuz’da halsiz hissetmeye başladım. Ateşim çıktı ve kaslarım ağrıyordu. Boğazımda nodüller olmuş ve yutkunmak zorlaşmıştı. Önce Covid-19 testi yaptım ve sonucu negatif çıktı” dedi.



39 yaşındaki Kohn, “Semptomlar çıktıktan iki gün sonra lezyonlar oluştu. Kalçamda ve anüsümde ağrılı kabarcıklar oluştu. Başta kaşıntı yaratan bir his vardı. Fakat daha sonra bu kabarcıklar her yere yayılmaya başladı. Kafamda, kollarımda, ayaklarımda, göğsümde, sırtımda çıktı. Sadece dirseğimde 5 tane vardı. 50’den fazla lezyon oluştu ve sürekli ateşim vardı” ifadesini kullandı.

Kabarcıkların patladıktan sonra iz bıraktığını dile getiren Kohn, “Hareket etmek bile zor bir hale gelmeye başlamıştı. Her hareketim benim için inanılmaz bir acı yaratıyordu” dedi. Hastalığın bulaştığı Temmuz ayının başından beri hasta olduğunu ve halen kendini tecrit altına aldığını söyleyen Kohn, acıdan çığlık attığını ve iyileşmeye devam ettiğinin altını çizdi.

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