Maymun çiçeğinde korkutan gelişme: Aşı talepleri karşılanamayacak seviyede…

Son dönemde tüm dünyada endişe yaratan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel acil durum' ilan ettiği maymun çiçeği virüsü ile ilgili korkutan bir haber geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmesinin ardından bu kez de virüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

Maymun çiçeği virüsü için onaylanmış aşıya sahip tek şirket olan Danimarka merkezli Bavarian Nordic A/S, vakalar dünya genelinde artmaya devam ederken, artık talebi karşılayabileceklerinden emin olmadıklarını açıkladı.

Danimarkalı şirket, artan talebi karşılamak için ABD’li bir sözleşmeli üreticiye teknoloji transferi de dahil olmak üzere, üretimin bir kısmında dış kaynak kullanma olasılığının araştırıldığını da belirtti.

‘AŞI TALEBİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR’

Bloomberg’de yer alan habere göre, firmanın başkan yardımcısı Rolf Sass Sorensen bugün yaptığı açıklamada, “Talep artmaya devam ediyor ve Danimarka’daki mevcut üretim tesisimizin yenilenmesine rağmen karşı karşıya olduğumuz talebi karşılamaya devam edip edemeyeceğimizden emin değiliz.” dedi.

Danimarkalı şirket, şu ana kadar alınan siparişleri teslim edeceklerini açıklarken, sonrakiler için süreci henüz net olarak bilmediklerini duyurdu.

Sadece birkaç ay içinde 70’ten fazla ülkede binlerce kişiye yayılan virüsten korunmak için tek yöntem aşı olarak biliniyor. İngiltere, bu haftanın başlarında, üretici tarafından daha fazla doz üretilmesini beklediği için geçici bir aşı sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

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