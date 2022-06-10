Medikal sektöründe hasta alt bezi krizi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 1 Temmuz 2022 tarihinde SGK tarafından uygulamaya alınacak olan hasta alt bezi temini ödeme değişikliğinin medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaları olumsuz etkileyeceği, birçok firmanın kapanacağı, ciddi oranda işten çıkarmalara neden olacağı öne sürüldü.

Latif SANSÜR

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Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kanat Ay Karul, SGK tarafından uygulamaya alınacak olan hasta alt bezi temini ödeme değişikliğini eleştirdi. Medikal sektörünün bu değişiklik ve dönüşüme anlam veremediğini ve kabullenemediğini söyleyen Karul, ani ve kısa sürede uygulamaya geçecek değişikliğin sektöre etkilerini şu ifadelerle dile getirdi;

* “Sistemini işleyen mevcut durama göre ayarlamış, ekip, depolama ve dağıtım sistemi kurmuş, en önemlisi de borçlanarak mal temin bağlantılarını ayarlamış olan firmalarımızı öngörülemeyen bu değişiklik ile çok büyük zarara uğratacak. Hatta çok sayıda firmamızın kredi, çek, senetlerini ödeyememe sonucu iflasına bile neden olabilecek.

* Ülke genelinde 10 bini aşan medikal firmaların önemli bir kısmı ve hatta çoğunluğunun gelir kaynağı hasta alt bezi olduğu unutulmamalı. Bu uygulama değişikliği ciddi ciro ve gelir kaybına neden olacağından bu firmalarda çalışan personelin işten çıkarılmasına, ciddi istihdam kaybına sebep olacak. Hatta ve hatta bu firmaların önemli bir kısmının kapanmasına dahi neden olacaktır.”

“DÜZENSİZ KULLANIMA NEDEN OLACAK”

Karul, değişikliğin rapor karşılığı kalite standardı ve fatura aramaksızın maddi yardıma dönüşmesi hasta veya yakınlarının keyfiyetine ve düzensiz kullanımına neden olacağına dikkat çekti. Bu durumun kamusal harcamayı arttıracağını dile getirdi.

Karul şöyle konuştu:

* “Medikal firmalarımızın varlığının, gelişiminin devamı ve istihdamın korunması açısından hasta alt bezi temini ödeme değişikliği uygulamasından vazgeçilmesi hayati önem taşıyor. Sağlık sektörünü sosyolojik açıdan yorup zorlayacak.

* Bunun yerine dünyaya örnek teşkil edebilecek bir uygulama olan insansız izlenip takip edilebilen, denetimi kolay ve de en önemlisi tüm geçiş süreçleri tamamlanmış ve kullanıma hazır olan ÜTS Tekil Ürün Takip Sistemi ile uygulamaya devam edilmelidir. Medikal firmalarımızın geleceğini korumak adına, alınan bu karardan vazgeçilmesi için Bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz devam edecektir.”