‘MHRS resmen çökmüş! Doktorları yurt dışına kovarsan olacağı bu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) 'çöktüğünü', vatandaşların ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alamadığını söyledi.

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Son dönemde özellikle bazı bölümler için yakın tarihe randevu alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Muayene olduktan sonra da ultrason çektirmek için aylarca sıra bekleyen yurttaşlar var…

Bu konudan muzdarip olan çok sayıda vatandaş da şikayetini sosyal medyadan dile getiriyor; randevu sorunu ve yetersiz sağlık hizmetleri sık sık gündem oluyor.

“OLAN VATANDAŞA OLUYOR”

Duruma dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, sosyal medya hesabından, “MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!” açıklamasında bulundu.