Moderna, Omicron aşısı için sonbahar aylarını hedefliyor

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, hızlı yayılan Omicron varyantını hedefleyen bir aşıyı geliştirmeye öncelik verdiğini ve söz konusu aşının sonbahar aylarında piyasada olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Financial Times’ın haberine göre, ABD’li ilaç üreticisi Moderna, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altındaki 1,7 milyara yakın insanın sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen aşıdan yararlanabileceğini belirtti.

Moderna, aşılara yönelik dünya genelinde bir talep yavaşlaması olduğuna dair kanıtlara rağmen, bu yıl 21 milyar dolarlık aşı satış tahminini sürdürdü ve Omicron güçlendiricisinin, değerlendirilmekte olan üç aşı içerisindeki önde gelen aday olduğunu söyledi. Şirket, Omicron’a karşı güçlendirici aşının klinik denemelerinden elde edilen ilk verilerin haziran ayında hazır olacağını ekledi.

6,1 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Moderna’nın başkanı Stephen Hoge, “Bu yıl için ‘iki değerli’ Omicron içeren güçlendirici bir aşı olacağını düşünüyoruz. Varyantın o sırada baskın olan veya o sırada risk altında olan dolaşımdaki suşlarını yansıtmak için ‘iki değerli’ aşıyı güncellemeye devam etmeyi umuyoruz” dedi.

Şirketin amacının, yıllık grip aşılarına benzer şekilde en az altı ay koruma sağlayan bir Covid-19’a karşı güçlendirici aşı üretmek olduğunu da sözlerine ekledi.



Moderna, 2021’de 2,84 dolar olan hissesi için 2022’nin aynı döneminde 8,58 dolar kazanç bildirdi. 2021’de 1,9 milyar dolar olan toplam gelir ise 2022’de 6,1 milyar dolar oldu.

Refinitiv’e göre bu, analistlerin hisse başına 5,21 dolar kazanç ve 4,62 milyar dolarlık gelir tahminlerini aştı.

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