Mucizeydi gerçek oldu: Kemoterapisiz, ameliyatsız kanseri yendiler

ABD'de yer alan kanser tedavi merkezlerinden Memorial Sloan Kettering'de kolon kanseri tedavisi gören hastalar üzerinde denenen bir ilaç yüzde 100 başarı sağladı. Uzmanlar, dünyada ilk kez kullanılan tedavi yöntemini umut verici olarak değerlendirdi. Tedaviye katılan ve iyileşen hastalar ilk kez konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde tüm dünyada kanser üzerine yapılan çalışmalar hız kazanırken, araştırmalardan gelen umut verici sonuçlar bilim dünyasında heyecan yarattı. Bu gelişmelerden en dikkat çekeni ise ABD’nin New York kentinde yaşandı. Manhattan’daki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde 18 kolon kanseri hastası üzerinde denenen yeni bir kanser ilacı yüzde 100 başarı sağladı.

Dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olan kolon kanserine karşı kullanılan ilacın, 18 katılımcının hepsinde başarı gösterdiği ve hepsinin kanseri yendiği açıklandı.

The New York Times’a konuşan MSK Kanser Merkezi’nin deney başkanlarından onkolog doktor Luis Alberto Diaz Jr., “Bunun kanserle ilgili yapılan araştırmalar içerisinde ilk kez gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

ALTI AY BOYUNCA ÜÇ HAFTADA BİR İLAÇ KULLANDILAR

Tedavi sürecinde hastalar altı ay boyunca üç haftada bir dostarlimab isimli bir ilaç uygulandı.

İlaç, dostarlimab, altı ay boyunca her hastaya üç haftada bir uygulandı.

Çalışmaya katılanlara kemoterapi veya potansiyel olarak bağırsak veya idrar fonksiyon bozukluğuna yol açabilme riski bulunan ameliyatlar önerildi. Ancak tüm hastalar alternatif yöntemler yerine ilaç denemesine başladı.

‘TÜMÖR İZİNE RASTLANMADI’



Süreç sonunda, hastalardan alınan örneklerde tümör izine rastlanmazken, tüm bu ızdırap verici kanser tedavi sürecini de atlatmış oldular.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde onkolog olan Dr. Andrea Cercek, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Çok fazla mutluluk gözyaşları vardı” dedi.

Çalışmaya katılan ve iyileşen hastalardan Sascha Roth, “Çalışmaya katılmadan önce kemoterapiye ihtiyacım olacağı söylendi. Veya radyasyon ve ameliyat olacaksın dendi. Bununla karşılaştırıldığında, immünoterapi parkta bir yürüyüş gibiydi.” dedi.

Cercek, “hastaların hepsinin iyileşme sürecinde kalıp kalmayacağını, ilacın farklı rektum kanseri türlerinde işe yarayıp yaramayacağını söylemek için çok erken olduğunu, ancak sonuçların büyük bir iyimserlik nedeni oluşturduğunu” söyledi.

Tedaviye katılan ve iyileşen isimlerden Avery Holmes, “Önce öldüğünü sanıyorsun. Ya da en azından rektumunu tamamen kaybedeceğini ve iyileşemeyeciğini… Ve sonra sadece vay! İnanılmaz bir duygu” dedi.

6-25 AY SONRA NE OLDU?

Uzmanlar, çalışmaya katılan 18 hastalarda altı ile 25 ay sonra yeniden kanser nüksetmesine rastlamadıklarını da açıkladı.

Araştırmacılar, ‘dostarlimab’ın, ‘pembrolizumab’ adı verilen aynı sınıftan bir ilaçla yapılan önceki deneylere dayanarak hastaların tümörlerini küçültmeye veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceği düşüncesinden hareket etti. Hem pembrolizumab hem de dostarlimab, bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanımlama ve onlara saldırma yeteneğini artıran ‘kontrol noktası inhibitörleri’ ilaçları olarak biliniyor.

Uzmanlar, bu tedavi yöntemi sayesinde kolon kanserine yakalanan hastaların acılı ve ağrılı bir iyileşme süreci yerine basit ve hayatlarını etkilemeyen bir süreç geçirebileceğini umut ettiklerini açıkladı.

Kuzey Carolina Üniversitesi Lineberger Kapsamlı Kanser Merkezi’nin onkologu Dr. Hanna Sanoff, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, “İmmünoterapi rektum kanseri için iyileştirici bir tedavi olabilirse, buna uygun hastalar artık tedavi uğruna işlevsel ödünlere razı gelmek zorunda kalmayabilir” dedi.

İlginizi Çekebilir Kanserin sonu geldi mi? Bilim dünyasının odağında yeni tedaviler var

İlginizi Çekebilir Uğur Şahin açıkladı: Omicron aşısı için tarih verdi

İlginizi Çekebilir Bilim açıkladı... Yoksulluk, kanserin tekrarlama riskini artırıyor