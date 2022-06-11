Muhalefet ve hekimler tepkili: ‘Utanılacak bir düzenleme’

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştirilmesi amacıyla sunulan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Koca, "İyileştirmeler çok yakın" açıklamasında bulundu. Muhalefet ve hekimler düzenlemeye tepki gösterdi.

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Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştirilmesi amacıyla sunulan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

BAKAN KOCA: İYİLEŞTİRMELER ÇOK YAKIN

Gelişmenin ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın” dedi.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA: UTANILACAK BİR DÜZENLEME

CHP ise kanun teklifinin güncellenmesi teklifini yineledi. CHP Adana Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Burhanettin Bulut, Bakan Koca'ya cevaben yaptığı açıklamada, “İçinde eczacıların ve diğer sağlık emekçilerinin olmadığı, 7 ay öncekinin çok çok gerisinde olan bu kanun teklifi verdiğiniz sözler ve tüm beyanlarınız hatırlandığında övünülecek değil utanılacak bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı

TTB: HEKİMLER BU KÖTÜLÜĞÜ UNUTMAYACAK

Türk Tabipleri Birliği de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”