O epilepsi ilacı çocukları otizmli yapabilir… İnceleme başlatıldı…

Kadınların hamileyken epileptik nöbetleri ve migreni önlemek için kullandıkları bir ilacın ileride çocuğun otizm geliştirme riskini ikiye katladığı bulundu.

Sozcu.com.tr

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On yıllardır reçete edilen ve Topamax markasıyla bilinen Topiramat için acil bir inceleme başlatıldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere’deki İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), doğum kusurlarının yanı sıra diğer zihinsel bozuklukların olasılığını artırması muhtemel olan ilacın “yararlarını ve risklerini” değerlendirmek için bir güvenlik incelemesi başlattı.

FİRMA “UYARI VAR” DEDİ

Kurum, bu tür çocukların yaklaşık yüzde üçünün otizm spektrum bozukluğu (ASD) teşhisine sahip olduğunu buldu, ilaca maruz kalmayanlar arasındaki oranın iki katı.

Anneleri hamileyken bu ilacı alan çocukların yaklaşık yüzde 3,5’ine zihinsel engelli teşhisi kondu – maruz kalmayanlar arasındaki yüzde 0,8 oranından yaklaşık dört kat daha fazla.

Sonuçlar, yaklaşık 25.000’i anne karnında Topiramat’a maruz kalmış beş İskandinav ülkesindeki 4.5 milyon çocuğun hasta kayıtlarına bakılarak elde edildi.

Amerikan Tabipler Birliği Nöroloji Dergisi’nde yayınlanan sonuçlar için, Topiramat / Topamax’ı üreten ilaç firması Janssen ise ambalajların “potansiyel fayda potansiyel riskten daha ağır basmadığı sürece hamilelik sırasında kullanılmaması gerektiğine” dair bir uyarı içerdiğini söyledi.

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