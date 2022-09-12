Okullar açıldı, TTB aşıyı hatırlattı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi, yüz yüze eğitimin kesintisiz yapılabilmesi için 5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanması, covid-19 aşısı ile ilgili ulusal kampanya başlatılması çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu, yetkililere yüz yüze eğitimin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülmesi için alınması gereken önlemleri alma ve gerekli düzenlemeleri yapma çağrısı yaptı. TTB yeni eğitim-öğretim yılında 5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanması, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmasını istedi.

Covid-19 aşısı ile ilgili bir ulusal kampanya başlatılmasını öneren TTB, kamu spotu, sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyurularla aşı ile ilgili bilgilendirme yapılmasını istedi.

“ENGELLİ EĞİTİM MERKEZLERİ DAHİL TÜM OKULLARDA AŞI KAMPANYASI BAŞLATILMALI”

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu'nun maddeler halinde belirlediği acilen alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili önerileri şöyle:

*Gezici aşı birimleri ile mesleki eğitim merkezleri ve engelli eğitim merkezleri de dahil tüm okullarda aşı kampanyaları yapılmalı. Okul aşılamalarında önceden bildirim yapılarak çocuklar aşılanmalı.

*Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı takvimleri okul idarelerince kontrol edilerek tüm çalışanların tam aşılı olması sağlanmalı.

*Tüm sınıfların mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı, açılmayan penceresi olan sınıf kalmamalı. Omicron varyantı ile enfekte olanlarda bulaştırıcılık üç kat daha fazladır, bu nedenle kapalı alanların havalandırması çok daha fazla önem kazanmıştır.

“KAPALI ORTAMLARDA MASKE UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLMELİ””

*Temizlik personeli olmayan okul kalmamalı, eğitim döneminde okullara düzenli temizlik malzemesi temin edilmeli.

*Vaka sayılarındaki artış ve DSÖ'nün acil durum uyarısı göz önüne alınarak okullarda kapalı ortamlarda maske uygulamasına geri dönülmeli.

*Okullarda HES kodu sorgulaması yapılmalı, riskli kişiler hiçbir şekilde okul alanına alınmamalı.

*Okullarda fiziksel mesafe kuralları özenle uygulanmalı, kalabalık, çocukların iç içe olduğu etkinliklerden kaçınılmalı.

*Okul çağındaki semptomlu her öğrencinin PCR testi yaptırması sağlanmalı, okullarda ücretsiz hızlı tarama testleri uygulaması başlatılmalı.

“VERİLER DÜZENLİ AÇIKLANMALI”

*Okul yönetimleri, sağlık ve rehberlik birimleri her yerde kurallara uyulması konusunda aileler ile işbirliği yapmalı, seminer ve eğitimler hazırlamalı.

*Covid-19 enfeksiyonuna ilişkin tüm verilerle birlikte okullara ilişkin epidemiyolojik veriler de (vaka sayıları, yaşa ve bölgelere göre dağılımı gibi) düzenli olarak açıklanmalı, şeffaf bir politika izlenmeli.