Abone Ol

Omicron varyantı için aşı Ağustos ayında geliyor

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, corona virüsünün yeni varyantlarına karşı geliştirilen Covid-19 aşısının Ağustos ayında piyasaya sürülebileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:43 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Omicron varyantı için aşı Ağustos ayında geliyor

Corona virüsü salgınına karşı mRNA bazlı corona virüsü aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna’nın tepe isminden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, Reuters haber ajansına konuştu ve Omicron varyantına karşı etkili bir aşı ile ilgili müjde verdi.

Bancel, “Amacımız, bütün başvuru ve evrak işlerini Temmuz’da tamamlayarak Ağustos ayının başında aşıya onay alarak dağıtıma çıkarmak” dedi. Bancel, aşının Ağustos ayının başında dağıtılabileceğini de söylerken, “Bazı ülkelere Eylül’de de ulaşabilir bu tamamen denetleyici kurum ile alakalı bir şey. Üretim açısından biz aşıları üretiyoruz” dedi.

Akıllı bilekliklerle ilgili dikkat çekici araştırma: Covid-19'u tespit ediyor İlginizi Çekebilir Akıllı bilekliklerle ilgili dikkat çekici araştırma: Covid-19'u tespit ediyor Uzmanlar açıkladı: Omicron'a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez İlginizi Çekebilir Uzmanlar açıkladı: Omicron'a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez
ABD CEO Corona Covid-19 İngiltere Omicron Teknoloji