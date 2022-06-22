Omicron varyantı için aşı Ağustos ayında geliyor

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, corona virüsünün yeni varyantlarına karşı geliştirilen Covid-19 aşısının Ağustos ayında piyasaya sürülebileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgınına karşı mRNA bazlı corona virüsü aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna’nın tepe isminden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, Reuters haber ajansına konuştu ve Omicron varyantına karşı etkili bir aşı ile ilgili müjde verdi.

Bancel, “Amacımız, bütün başvuru ve evrak işlerini Temmuz’da tamamlayarak Ağustos ayının başında aşıya onay alarak dağıtıma çıkarmak” dedi. Bancel, aşının Ağustos ayının başında dağıtılabileceğini de söylerken, “Bazı ülkelere Eylül’de de ulaşabilir bu tamamen denetleyici kurum ile alakalı bir şey. Üretim açısından biz aşıları üretiyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Akıllı bilekliklerle ilgili dikkat çekici araştırma: Covid-19'u tespit ediyor