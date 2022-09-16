PAÜ Hastanesi’nde bine yakın asistan hekim iş bıraktı

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde görevli yaklaşık bin asistan hekim iş bıraktı. Yeni yönetmelik nedeniyle geçen ay yarı maaş alan asistan hekimler hem çalışma koşullarının hem de ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de günlük 10 bin hastanın bakıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde asistan hekimler iş bıraktı. Dün mesai yapmayan yaklaşık bin asistan hekim bugün de görevlerinin başına geçmedi. Üniversite hastanesi olduğu için taban ödeme ve teşvik sisteminden faydalanamadıklarını belirten asistan hekimler iki aylık kayıplarının olduğunu söyledi.

Hastane önünde basın açıklaması yapan bir grup asistan hekim önceki gece yarısı apar topar bir yönetmelik hazırlandığını fakat hazırlanan yönetmeliğin belirsizliklerle dolu olduğunu ifade etti.

‘ÇOCUĞUM BENİ TANIMADI'

Asistan hekimler adına Osman Gazi Sağlam açıklama yaptı. Sağlam, “Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Ancak yıllardır asistan hekimlerin hakkı sömürüldü. Bizler 36 saat gece gündüz hastanede çalıştık. Benim kızım bir yaşına kadar beni tanımadı. Diğer hastanelerdeki asistan arkadaşlarımızın yarı ücretine çalışmayacağız. İnsani şartlar dışında çalışmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HASTA BAKACAK HEKİM BULAMAYACAKSINIZ'

Bakanlığın 36 saat çalışmayı engelleyen bir tasarı çıkardığını hatırlatan Sağlam şöyle konuştu:

“Yoğun bakımlarda 36 saat boyunca ayakta durduk. Bakanlık bir çalışma yaptı ama yeterli değil. Biz haklarımızı tam olarak alamadığımız bir sistemin içinde çalışmak durumundayız. Vatandaşların arkamızda durmasını istiyoruz.

Buraya kolay gelmedik. Arkadaşlarımız şehir şehir dolaşırken bizler kütüphanelerde ders çalışıyorduk. İstanbul'da bir güvenlikçi görevi başında şehit edildi. Hak aramak şiddet boyutuna ulaştığında bu artık hak aramaktan çıkar.

Bunun bir cehalet olduğunu tüm toplum olarak öğrenmek zorundayız. Yoksa hasta bakacak hekim bulamayacaksınız. Bizler asistem hekimler olarak son uyarıyı yapıyoruz.”

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