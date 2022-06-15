Prof. Dr. Alper Şener: Pandemi bitti demek için henüz erken

Hastanelerin corona servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı sıfıra yaklaştı... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Önümüzdeki dönemde dünyanın hiçbir yerinde kısıtlama ve kapanma olmayacak. Fakat 'Pandemi bitti' demek için erken, bu durum sonbaharda netleşir' dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, pandemi ile ilgili dünya genelindeki olağanüstü durumun hâlâ ortadan kalkmadığını belirtti. Hastane gibi riskli alanlarda maske zorunluluğunun sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDİYOR

– Corona virüsü servislerimiz artık neredeyse boş diyebiliriz. Yoğun bakımlarda da Covid tanılı hasta sayımız neredeyse sıfıra indi. Pandeminin ilk başladığı dönem bir yana, 6-7 ay öncesini kıyas aldığımızda bile çok iyi durumdayız ancak hastane gibi riskli alanlarda hala maske ile dolaşma zorunluluğumuz devam ediyor.

– Çünkü pandemi süreci ile ilgili dünya genelinde de olağanüstü durum ortadan kalkmış değil. Bugün İngiltere, Almanya, ABD ve bize yakın ülkelerde de Omicron varyantının alt tipleri pençesi altındalar. Ülkemiz için olağanüstü bir durum yok ama hastanelerde teyakkuz hali devam ediyor. Bu durumun da bir süre daha devam etmesi gerekiyor.

ENDEMİK HALE GELMESİ LAZIM

– Kış dönemi gribal enfeksiyonların yaygın olma dönemi zamanında yeniden bir Covid-19 enfeksiyonunda kıpırdanma görülecek olursa, ona yönelik teyakkuzumuz sürüyor. Hala daha servislerimiz kapatılmış değil ve bütün personel tedbirler çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Yaz döneminde de bu kışa yönelik tatbikat ve antrenman yapıyoruz diyebiliriz. Kış döneminde de özellikle eylül, ekim ayından itibaren ülkemize gelecek olan yeni varyantların da tırmanış seyrine bakacağız.

– Henüz pandemi bitti diyemiyoruz. Diyebilmemiz için virüsün endemik hale gelmesi lazım, yani Covid-19 virüsünün diğer solunum yolu virüsleriyle aynı seyirde olması lazım. Şu an Covid-19 virüsü diğer solunum yolu virüslerine göre daha düşük seviyede ama eylül-ekim ayını görmeden bir şey söylemek çok zor. Bu yüzden de pandemi bitti, endemiye dönüş gerçekleşti demek için henüz erken.