Sabah 06.00’da hastanede adım atacak yer yok! Muayene olmak bile torpil gerektiriyor

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah 06:00’da çekildiği belirtilen kalabalık görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Hastanenin muayene için altı ay sonrasına sıra verdiği belirtildi. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Yazın randevu alıyorsunuz kış sonuna ancak muayene gününüz geliyor. AKP’den torpil bulursanız tüm muayeneniz, tüm tahlilleriniz bir günde bitiyor. Artık bu ülkede muayene olmak bile torpil gerektiriyor." diye konuştu.

Selami AYDIN

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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki torpil ve aylar sonrasına verilen randevu bir kez daha gündeme geldi. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş sabah 06:00'da hastaneye giderek muayene için sıra bekleyen kalabalığı görüntüledi.

Savaş; “Hani kuyruk yoktu. İşte AKP'nin sağlık sistemi… Uşak'ta bu sağlık sistemi tamamen çöktü. Görüntü sabah 06:00'da çekildi. İki saat sora çok daha kalabalık olacak. Çünkü minibüsler yolcularını getirmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

‘182 ARTIK SIRA VERMİYOR'

Üzerinde ‘182' yazılı kâğıtla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan Savaş, “Uşak'ta sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıları üç ay önce madde madde anlatmıştık. Bir arpa boyu yol alınmamış, çözüm üretilmek yerine durum daha da kötü hale gelmiş. Artık şu numarayı aradığınızda size maalesef sıra verilmiyor. Verilse de yaz bitiyor, sonbahar bitiyor, kışın sonuna doğru sıra veriliyor. Yani mevsimler geçtikten sonra size hasta muayenesi için, MR için, ultrason için, tomografi için sıra veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞA TORPİLİN YÖNTEMİNİ ANLATTI'

Vatandaşa torpille nasıl sıra beklemeden muayene olacaklarını anlatan Savaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben size bir yöntem izah edeceğim. Şimdi gideceksiniz önde gelen bir AKP'li bulacaksınız. Onun üzerinden AKP il binasını arayacaksınız. AKP il başkanları, milletvekilleri, meclis üyeleri üzerinden randevu aldığınız takdirde bir gün içinde bütün tahlilleriniz, muayeneniz yapılıyor. Tomografiniz, MR'ınız çekilip size bir gün içinde teslim ediliyor”

‘HACI OLMAK İÇİN BİLE TORPİL GEREKİYOR'

Torpili olmayan vatandaşların büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Savaş; “Fakat normal bir vatandaşsanız altı aydan önce artık sıra alma imkânınız kalmadı. Bu ülkede mülakatlar torpilli, bu ülkede sınavlar torpilli, bu ülkede atamalar ve tayinler torpilli, bu ülkede ihaleler torpilli, bu ülkede Hacca gitmek isteyenler bile torpille gidiyor.

Artık öyle bir hal aldı ki; bu ülkede muayene olmak için bile torpil gerekiyor. Yazın alınan randevuyu kışın verir hale geldiniz. Milletin yazını kışa çevirdiniz hiç olmazsa gözündeki yaşa bakınız” diye konuştu.

‘HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI'

Savaş daha önce de randevu konusunda vatandaşların yaşadığı sorunları partisinin merkez ilçe binasına dev bir pankart asarak protesto etmişti. Pankartta; “Hastane önünde incir ağacı, AKP bulamadı Uşaklıya ilacı. Uşak halkı yüreğime dert oldu, ellerin hastanesi Uşaklıya yurt oldu” ifadelerine yer verilmişti.

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