Sağlık Bakanlığı coronada son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Mart 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 272 bin 196 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 14 bin 336 yeni vaka tespit edilirken 56 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 16 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 30 Mart verilerine göre, dün 277 bin 537 test yapılmıştı. Dün, 14 bin 993 vaka tespit edilirken, 53 kişi hayatını kaybetmiş ve 18 bin 856 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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