Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte coronada güncel veriler

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını içeren tabloyu yayımladı. Buna göre bir haftada 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 7 bin 556 kişi de coronaya yakalandı.

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Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 6-12 Haziran’da 7 bin 556 kişi coronaya yakalandı.

Bir hafta içerisinde corona nedeniyle de 20 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 olarak açıklandı.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye’de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 98 bin 996 oldu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.