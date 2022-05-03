Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte güncel corona verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mayıs 2022 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Mayıs’a ait verilere göre, 92 bin 562 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 193 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 1 bin 354 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Mayıs verilerine göre, dün 97 bin 783 test yapılmıştı. Dün, bin 344 vaka tespit edilirken, 8 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 402 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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