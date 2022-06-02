Sağlık Bakanlığı istatistiklerinde Covid-19 salgın sayılmıyor

Sağlık Bakanlığı 2020 yıllına ait “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”nı yayımladı. İstatistik yıllıklarında Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının İnsidansının verildiği tabloda Covid-19'un yok sayılması, ve salgının ölüm istatistiklerini nasıl değiştirdiğiyle ilgili hiçbir bilgi olmaması bilim insanlarını şaşırttı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı 2020 İstatistik Yıllığı yayımlandı. İstatistiklerde Covid-19 salgın dönemiyle ilgili verilerin hiç verilmediği, bazı verilerin ise 2019 yılı tablolarının kopyalanarak 2020 yılında kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın Covid-19 salgınını yok saydığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, “Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının İnsidansının verildiği tablolarda Covid-19 salgını yok sayılmış. AIDS, Kızamık, Tüberküloz ve Sıtma için 100.000 nüfusa düşen hasta sayıları verilirken, Covid-19 ile ilgili hiçbir veri yok” dedi.

“KOPYALA YAPIŞTIR”

Sağlık Bakanlığı ya da TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklere hep salgın yıllarına baktıklarını söyleyen Yaman, ”Buradaki en önemli soru ‘salgın ölüm istatistiklerini nasıl değiştirdi?' oluyor. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 2020 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda bu sorunun cevabını bulabilmek yine mümkün değil.

Gerek ‘beklenen yaşam süresi” istatistiklerinde gerekse ‘tanı gruplarına ve cinsiyete göre ölüm nedenlerinin dağılımında‘ 2019 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’ndaki grafikler kopyala yapıştır yapılarak 2020 yılı istatistiklerinin içine konulmuş” dedi.

“HATALARLA DOLU”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’da kopyala yapıştır tablolar ve hatalara dikkat çekerek, “Sağlık Bakanlığı 2020 İstatistik Yıllığı nihayet yayımlandı. Ancak bazı hatalar olduğu ilk bakışta görülüyor. Örneğin; 5 yaş altı ölüm hızı, bir çocuğun 5 yaşına ulaşmadan önce ölmesi olasılığını, 1000 canlı doğum başına ifade edilir. 28 hafta veya 1.000 gr ve üzeri nedir” diye sordu.