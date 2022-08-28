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Bakan Koca: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

Yayınlanma: 23:19 - 28 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının teşvik miktarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil.

*Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak.

*Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak.

*Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek.

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