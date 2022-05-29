Sağlık çalışanları meydana indi

Türkiye'nin birçok ilinden gelen sağlık çalışanları, Ankara'da Beyaz Miting düzenledi. Hekimler, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere, haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin son bulması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

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Sağlık çalışanları, haklarının iyileştirilmesi ve aile hekimlerine uygulanan ceza yönetmeliğinin geri alınması talebiyle Beyaz Miting düzenleme kararı almıştı.

Türkiye'nin birçok ilinden yola çıkan sağlık çalışanları bugün Ankara'da Anıtpark'ta toplanarak miting düzenledi. Birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı mitingde Kardeş Türküler sahne aldı.

YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Hekimler, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere genel olarak da mesleğin içinde nefes alamaz hale getiren uzun çalışma sürelerine, uğradıkları şiddete, yoksulluk sınırı altına gerileyen alım gücüne ve mesleki değersizleşmeye dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı mitingde yaptığı konuşmada, “Biz hekimler, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz” dedi.