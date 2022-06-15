Sağlık çalışanları sokaklara dökülürken, meclis sıraları boş kaldı

Sağlık çalışanları yurt genelinde haklarının iyileştirilmesi talebiyle "Beyaz Görev" eylemi gerçekleştirirken, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yasa tasarısı sırasında sıraların boş kalması hekimlerin tepkisini çekti. Türk Tabipleri Birliği, "Çok şey anlatan bu fotoğraf, sürekli mücadeleyle haklarımızı kazanmayı bize G(ö)REV biçiyor" açıklamasında bulundu.

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TBMM Genel Kurulu’nda ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmeleri bugün başladı. Kanun teklifini yetersiz bulan sağlık çalışanları, yurt genelinde eylem düzenleyerek, haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla; TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanları tarafından yetersiz bulunan yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 günü Türkiye'nin her yerinde “Beyaz G(ö)REV” eylemi düzenlendi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA GREV VARDI, HASTANELER BOŞ KALDI

TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerde basın açıklamalarına katılım sağladı. Eyleme hasta ve hasta yakınları da destek verirken, hastaneler bir süreliğine boş kaldı.

G(ö)REV eylemi kapsamında il sağlık müdürlüklerinin, hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının “Giderlerse gitsinler” sözlerine karşı boyun eğmeyi reddettiği ve hakları için mücadele ettiği hatırlatıldı.

Yasa tasarısının hem sağlık hizmetini üretenler hem de toplum gözünde hükümsüz olduğu vurgulanan açıklamalarda “Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” denildi.

TBMM’DE TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Türk Tabipler Birliği, TBMM’den fotoğraf paylaşarak, milletvekili sandalyelerinin boş kalmasına şöyle tepki gösterdi:

“TBMM'de görüşülen yasa tasarısına iktidarın ilgisi; emeğimize ve sağlığımıza verdiği önemi de gösteriyor (!) İçi boş yasa teklifinin görüşülmesi esnasında MV sandalyeleri de boş kalmış. Çok şey anlatan bu fotoğraf, sürekli mücadeleyle haklarımızı kazanmayı bize G(ö)REV biçiyor.”

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